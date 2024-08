- Gli istituti di istruzione hanno ripreso l'attività nel Reno-Palatinato.

Intorno alle 547.900 bambini e giovani sono tornati a scuola oggi in Renania-Palatinato. L'aspettativa è alta, soprattutto per i circa 41.250 bambini dell'asilo, che iniziano il loro viaggio educativo. La ministra dell'Istruzione Stefanie Hubig (SPD) presenterà i piani innovativi per l'anno scolastico 2024/25 in una scuola elementare di Magonza alle 9 del mattino.

In precedenza, rappresentanti degli studenti, dei genitori, dei sindacati e dell'opposizione hanno presentato una lista di desideri dettagliata. Tra le loro principali richieste figurano l'assunzione di più insegnanti, un maggiore focus sull'espansione delle scuole a tempo pieno, un miglior accesso digitale, lezioni di tedesco più concentrate e l'integrazione di più temi quotidiani nell'insegnamento in classe.

Nonostante queste proposte, alcuni genitori potrebbero preferire comunque metodi educativi alternativi per i loro figli. Il concetto di homeschooling, considerato un approccio educativo 'alternativo', ha guadagnato popolarità negli ultimi anni.

