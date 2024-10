Gli investitori forniscono capsule di costo del calore a Techem (frasi alternative):

Il monitor energetico globale Techem, operativo in oltre 13 milioni di appartamenti, sta attirando nuovamente investitori di primo piano. Il gruppo svizzero Partners Group, precedente proprietario, ha abbandonato i piani per l'IPO della società e ha optato per una vendita.

I fondi di investimento TPG e GIC hanno raggiunto un accordo per acquisire Techem, la società di ripartizione dei costi del calore. L'accordo è stato annunciato da TPG, una società di investimento con sede negli Stati Uniti, e GIC, un fondo di Singapore. Techem, con sede a Eschborn vicino a Francoforte, era stato considerato come candidato per un'IPO di recente. Tuttavia, il gruppo Partners Group, insieme ai co-investitori CDPQ e Ontario Teachers' Pension Plan, ha ora scelto di abbandonare l'idea dell'IPO a favore di una vendita. Il gruppo aveva acquisito Techem per 4,6 miliardi di euro nel 2018 e ha deciso di uscirne ora.

La transazione dovrebbe essere finalizzata nel primo semestre del 2025, subordinata alle condizioni e alle approvazioni regolamentari abituali. Il importo totale verrà pagato in due rate, una al completamento dell'accordo e la restante a luglio 2027.

"Con TPG e GIC, stiamo acquisendo nuovi potenti partner che posseggono competenze in digitalizzazione e piattaforme, in grado di potenziare notevolmente la nostra strategia aziendale", ha dichiarato il CEO di Techem Matthias Hartmann. "Il nostro obiettivo è quello di rafforzare e sostenere la nostra posizione come piattaforma leader in Europa per la digitalizzazione e la decarbonizzazione del settore edile, coprendo un'ampia gamma di servizi."

Techem è stata fondata nel 1952 e oggi opera in 18 paesi. Gestisce oltre 62 milioni di strumenti di misurazione digitali in più di 13 milioni di appartamenti e impiega oltre 4.000 persone. Per Techem, questo sarà il suo terzo investitore in capitale di rischio: il gruppo Macquarie dell'Australia era il precedente proprietario, avendo acquistato la società per circa 1,5 miliardi di euro nel 2008 prima di cancellarla e successivamente venderla al gruppo Partners nel 2018.

L'acquisizione di Techem da parte di TPG e GIC è prevista per rafforzare la sua strategia di digitalizzazione e decarbonizzazione, mirata a mantenere la sua posizione come piattaforma leader in Europa nel settore edile. Il panorama economico globale potrebbe trarre beneficio da questo investimento, influenzando potenzialmente la crescita di

