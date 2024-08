- Gli investitori cadono nelle mani di broker fraudolenti

Nella ricerca di investimenti redditizi, un uomo e una donna di Rostock sono caduti vittima di truffatori online e hanno perso una consistente somma di denaro. Secondo la polizia, la donna ha investito tutti i suoi risparmi, per diverse centinaia di migliaia di euro, in un'offerta presunta di deposito a termine seria a metà luglio. Era stata consigliata telefonicamente e via email su opportunità di investimento e, credendo che fosse legittima, ha trasferito i soldi come concordato.

In seguito è emerso che il presunto consulente finanziario aveva fraudolentemente utilizzato i dati di un'azienda esistente nel settore finanziario. La vittima lo ha scoperto solo quando i dettagli di accesso che le erano stati inviati non funzionavano e le banche coinvolte hanno confermato che non erano stati aperti conti.

Il tentativo dell'uomo di aumentare il suo conto attraverso il trading di criptovalute è finito con consistenti perdite, secondo la polizia. Si era registrato su una piattaforma online che pubblicizzava tali servizi in maggio e fu subito contattato. Insieme al presunto esperto, ha investito oltre 100.000 euro dei suoi risparmi entro agosto. Tuttavia, quando arrivò il giorno per il pagamento dei profitti promessi, i contatti con il presunto consulente si interruppero improvvisamente e la vittima si rese conto di essere stata truffata. Ha quindi presentato denuncia la scorsa settimana.

In entrambi i casi, la polizia criminale ha avviato indagini con il sospetto di truffa finanziaria e ha messo in guardia contro il cadere in offerte dubbie. "Prima di fare un investimento, consulta la tua banca locale o il centro di consulenza per i consumatori", consigliano gli agenti.

Nonostante i loro sforzi per ottenere investimenti proficui, entrambi sono incappati in schemi dubbi. L'uomo nelle criptovalute e la donna in un deposito a termine, entrambi hanno subito perdite consistenti e si sono resi conto di essere stati vittima di inganni altrui.

