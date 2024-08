Gli investitori americani sono rassicurati dalle vendite di panico

Le nubi della tempesta del mercato azionario si sono dissipate. La calma torna alla fine di una settimana movimentata. Probabilmente a causa delle prospettive di un allentamento della politica monetaria della Fed. Le azioni del portale di prenotazioni online Expedia sono particolarmente richieste. Nonostante le prospettive deboli.

Le parole rassicuranti di un importante banchiere centrale statunitense hanno spinto Wall Street verso la chiusura settimanale. L'indice Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,1 percento a 39.497 punti. Il Nasdaq, pesantemente tecnologico, è avanzato dello 0,5 percento a 16.745 punti. Il S&P 500, ampio, ha migliorato di 0,5 percento a 5.344 punti.

"Gli investitori sono attualmente estremamente sensibili a tutte le figure del mercato del lavoro statunitense", ha detto l'analista Charalambos Pissouros della casa di brokeraggio XM. La vendita panica dopo i deboli numeri sull'occupazione della settimana precedente e il sollievo per le richieste iniziali di giovedì lo hanno dimostrato chiaramente. Pertanto, i dati economici forti sono buoni per i mercati azionisti per il momento, anche se ciò significa che la Fed non abbasserà i tassi d'interesse tanto quanto sperato.

Che la Fed allenterà la sua politica monetaria a settembre è considerato un fatto acquisito. I partecipanti al mercato hanno interpretato le ultime dichiarazioni del banchiere centrale statunitense Jeff Schmid come conferma di questo. Il capo della Federal Reserve Bank di Kansas City, noto come fautore di una politica monetaria più restrittiva, si è espresso positivamente sulla situazione dell'economia e dell'inflazione e ha fatto riferimento a un aggiustamento della politica monetaria. Attualmente, circa la metà degli investitori si aspetta un taglio dei tassi d'interesse di un quarto di punto, il resto si aspetta un taglio di mezza punto.

Expedia richiesta nonostante le prospettive deboli

Le azioni di Expedia sono state richieste, guadagnando più del dieci percento. Il portale di prenotazioni online aveva consegnato un risultato trimestrale sorprendentemente forte, ma aveva presentato obiettivi annuali complessivi inferiori alle aspettative del mercato. Apparentemente, gli investitori hanno visto queste prospettive come conservative, ha detto l'analista Thomas Champion della banca d'investimento Piper Sandler. Altri analisti hanno fatto notare le basse aspettative dopo i deludenti numeri dei rivali AirBnB e Booking.com.

