Gli investitori acquistano attivamente titoli di obbligazioni immobiliari tedeschi.

La principale società immobiliare della Germania, Vonovia, mira a completare la sua acquisizione della rivale Deutsche Wohnen. Con il controllo del 87% delle azioni Deutsche Wohnen, Vonovia, con sede a Bochum, sta ora cercando di acquisire la rimanente percentuale. Un analista ha proposto un valore di 31 euro. Gli investitori stanno rapidamente inondando il mercato.

La strategia di Vonovia per rafforzare la sua posizione dominante su Deutsche Wohnen, con sede a Berlino, ha fatto schizzare le sue azioni. Le azioni Deutsche Wohnen sono aumentate di quasi il 25%, raggiungendo un picco non visto da oltre due anni. Vonovia, in qualità di azionista di maggioranza, ha annunciato le sue intenzioni la sera precedente di aumentare il suo controllo e acquisire ulteriori azioni, il che potrebbe comportare un aumento di capitale per la società con sede a Bochum.

Entrambe le società hanno concordato di avviare le trattative per finalizzare un accordo di posizione dominante e di trasferimento dei profitti/perdite per Deutsche Wohnen, secondo Vonovia. In base a questo accordo, Vonovia estenderà un'offerta agli azionisti di minoranza di Deutsche Wohnen per acquisire le loro azioni, secondo l'analisi del valore equo delle azioni Deutsche Wohnen di Bankhaus Baader di 31 euro per azione. Data la compensazione agli azionisti di Deutsche Wohnen, Vonovia potrebbe anche dover aumentare il proprio capitale. Inoltre, gli azionisti riceveranno una remunerazione annuale per tutta la durata del contratto.

I dettagli della compensazione sono ancora da definire. La società con sede a Bochum prevede di finalizzare il contratto nelle assemblee generali straordinarie di Vonovia e Deutsche Wohnen nel dicembre 2024. Vonovia, che ha acquisito una quota di maggioranza nella concorrente, principalmente attiva a Berlino, nel 2021, detiene attualmente più del 87% delle azioni Deutsche Wohnen e ora mira a ottenere di più.

Vonovia è stata colpita dalla crisi del settore immobiliare negli ultimi anni. Fattori come tassi di interesse elevati, costi di costruzione in aumento e diminuzione dei valori degli immobili hanno gravato sul settore. Tuttavia, con le banche centrali che riducono i tassi di interesse, un revival sembra imminente. "Vonovia ha superato la crisi", ha notato il CEO Rolf Buch ad agosto. Ora, Vonovia sta intensificando i suoi sforzi contro Deutsche Wohnen. La reazione del mercato è stata positiva: anche le azioni Vonovia sono aumentate nelle prime operazioni di borsa.

L'aggressiva acquisizione di Vonovia di Deutsche Wohnen ha scatenato discussioni sull'impatto sull'economia tedesca. Con Vonovia che potrebbe aumentare il suo capitale e offrire valori equi agli azionisti di minoranza, l'economia potrebbe assistere a un cambiamento nel settore immobiliare. La fusione potrebbe anche portare a un mercato più consolidato, influenzando i prezzi degli affitti e le opzioni abitativa

