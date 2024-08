Gli investigatori stanno ipotizzando un attacco islamista a Solingen.

Il sospettato Issa H., con idee allineate con quelle dell'IS, era motivato da intense convinzioni estremiste islamiche, portandolo, in un momento non specificato, a voler massacrare il maggior numero possibile di non credenti durante il Festival del centro storico di Solingen, come comunicato dall'Ufficio del Procuratore Federale. Ha ripetutamente e intenzionalmente pugnalato le sue vittime.

Un giudice del Tribunale Federale ha emesso un mandato di arresto per il sospettato su richiesta dell'Ufficio del Procuratore Federale. Il sospettato, secondo l'amministrazione dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, risiedeva vicino al luogo del crimine in una struttura per rifugiati. È accusato, tra gli altri reati, di omicidio e appartenenza a un gruppo terroristico straniero. L'Ufficio del Procuratore Federale non ha fornito ulteriori informazioni sull'indagine o prove contro il sospettato.

Si presume che abbia ucciso una donna e due uomini di età compresa tra 56 e 67 anni durante una festa nel centro della città di Solingen in una sera di venerdì. Otto altre persone sono state ferite da coltellate, con la situazione di salute di quattro vittime gravemente ferite che migliorava domenica, secondo il personale medico.

Dopo l'aggressione, il sospettato è fuggito, rimanendo latitante per circa 24 ore prima di essere catturato sabato sera. Secondo il giornale "Bild", ha gettato la sua giacca insanguinata e il suo documento d'identità durante la fuga. Le autorità hanno trovato la giacca e lo hanno identificato.

Domenica, l'Ufficio del Procuratore Federale ha assunto il controllo delle indagini e il sospettato è stato trasportato via aerea a Karlsruhe.

L'atrocità ha scatenato un'ondata di indignazione a livello nazionale e discussioni politiche, comprese le restrizioni sui coltelli e le politiche sull'immigrazione. Il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha descritto l'evento come un "incidente terribile". Secondo il governo federale, è previsto che visiti Solingen lunedì mattina per rendere omaggio alle vittime e conversare con i servizi di emergenza.

Il Presidente Frank-Walter Steinmeier ha espresso il suo shock. "Il crimine di Solingen mi sciocca, sciocca il paese", ha dichiarato. La Ministro dell'Interno Nancy Faeser (FDP) ha promesso di combattere il terrorismo islamico "con tutte le forze necessarie".

Secondo fonti dei media, il sospettato avrebbe potuto essere espulso lo scorso anno. La sua richiesta di asilo è stata respinta e avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria, dove era entrato nell'UE. All'inizio si era nascosto, ma dopo la scadenza del termine di consegna, avrebbe ricevuto protezione temporanea.

Prima dell'arresto dell'uomo, l'IS ha rivendicato la responsabilità dell'aggressione. Un "combattente" dell'IS ha compiuto l'aggressione "contro un raduno di cristiani nella città di Solingen in Germania" di venerdì, come annunciato dall'organo di propaganda dell'IS Amaq sul servizio di messaggistica Telegram.

In Germania c'è stata una significativa preoccupazione per gli attacchi terroristici islamici in passato. Ciò è principalmente dovuto all'escalation nel Medio Oriente dopo l'inusuale attacco del radicale islamico Hamas contro Israele dell'ottobre 7 e l'azione militare israeliana nella Striscia di Gaza. L'IS ha già rivendicato la responsabilità di attacchi precedenti in Germania, compreso l'attacco con un camion che ha ucciso dodici persone a un mercato di Natale di Berlino nel 2016.

A Solingen, i residenti si sono riuniti per i servizi religiosi domenica, secondo la città. Un servizio commemorativo è già stato tenuto sabato, a cui hanno partecipato Faeser e il Ministro Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia, Hendrik Wüst (CDU). Wüst ha dichiarato domenica a Düsseldorf dopo una riunione straordinaria del gabinetto di stato che l'arresto del sospettato aveva "allevierato la situazione

