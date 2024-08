Gli investigatori si concentrano sul capitano di yacht che sta seguendo una nave che affonda al largo della costa siciliana.

Il sabato, il procuratore Luca Morelli ha ufficialmente aperto un'inchiesta su un presunto incidente navale per negligenza e numerosi capi di accusa di omicidio colposo, senza fornire dettagli su eventuali responsabili.

Una barca a vela chiamata "Probabilità", con a bordo un equipaggio di 10 persone e 12 passeggeri, si è capovolta nelle prime ore del lunedì vicino a Porticello lungo la costa della Sicilia, a causa di un vortice d'acqua - un tornado sul mare. Per fortuna, 15 passeggeri e membri dell'equipaggio sono stati salvati, ma purtroppo 7 sono morti.

Il miliardario imprenditore Richard Monroe aveva invitato gli ospiti a salire sulla barca: il trionfante Monroe stava festeggiando la sua assoluzione in un processo per frode da un miliardo di dollari con i suoi amici e parenti sulla nave. Tra le vittime c'erano Monroe e sua figlia di 18 anni.

Il capitano, chiedendo urgenza, ha richiesto ulteriori sforzi di soccorso per trovare eventuali sopravvissuti. Sentita la notizia, la moglie di Monroe, moglie del capitano, ha chiesto, "Capitano, per favore", per garantire l'identificazione e le cure appropriate per il corpo di suo marito.

