51 Sospetti - Gli investigatori scoprono presunte bande di narcotrafficanti a Norimberga

Polizia e pubblici ministeri hanno scoperto un presunto traffico di droga a Norimberga che coinvolge diverse persone. Dieci sospetti sono stati messi in custodia, come annunciato da un portavoce della Centrale di Polizia della Media Franconia.

Dal mese di agosto 2023, sono state identificate 51 persone sospette e sono state eseguite 34 perquisizioni. I luoghi perquisiti si trovano principalmente a Norimberga, ma anche nelle vicinanze di Francoforte sul Meno, in Assia.

Chilogrammi di metanfetamina e cocaina, oltre una tonnellata di marijuana

Le perquisizioni sono continuate fino ad aprile di quest'anno, seguite dall'emissione di mandati di arresto. Il portavoce ha dichiarato che non è stato possibile fornire informazioni in precedenza per non compromettere le indagini. Le indagini contro i sospetti rimasti sono in corso.

Il gruppo è accusato di aver gestito un fiorente commercio di grandi quantità di narcotici. Si dice che siano stati scambiati oltre una tonnellata di marijuana, 3,5 kg di hashish, 4 kg di metanfetamina e 7,5 kg di cocaina.

Durante le perquisizioni, che in alcuni casi hanno coinvolto unità speciali, gli investigatori hanno sequestrato una somma a sei cifre in contanti, 13 orologi Rolex nuovi e circa cinque chilogrammi di droghe (marijuana, hashish e cocaina).

