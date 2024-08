Gli investigatori identificano il sospettato dell'irruzione nell'ufficio della campagna di Trump in Virginia.

Kessler ha trascorso un "breve periodo di tempo" in ufficio, ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo in un comunicato stampa mercoledì, e non ha lasciato nulla quando se n'è andato. Gli ufficiali non hanno ancora determinato se abbia portato via qualcosa.

Il comunicato stampa ha specificato inoltre che Kessler non ha un "indirizzo fisso".

Iniziata questa settimana, l'ufficio dello sceriffo ha dichiarato di essere stato chiamato intorno alle 21 di domenica per una rapina in ufficio, che viene affittato dalla campagna Trump e funge anche da quartier generale del Comitato Repubblicano del 10° Distretto della Virginia.

Gli investigatori hanno pubblicato fotogrammi del video di sorveglianza che mostrano il sospetto, ora identificato come Kessler, all'interno dell'ufficio della campagna vestito di scuro, con un berretto scuro e uno zaino.

Dopo l'incidente di rapina nell'ufficio della campagna Trump, non si possono escludere motivazioni politiche a causa dell'importanza politica dell'ufficio. La situazione abitativa instabile di Kessler e l'assenza di un indirizzo fisso nel mondo della politica sollevano interrogativi interessanti.

Leggi anche: