Gli investigatori hanno trovato i resti delle vittime di un incidente aereo minore

Nelle Alpi austriache, un aereo a due motori ha avuto un incidente sfortunato, schiantandosi a terra. All'inizio, la fitta nebbia ha posto ostacoli alle squadre di soccorso, ritardando i loro sforzi. Recentemente, le autorità hanno riferito di aver scoperto i resti del pilota e i detriti dell'aereo disseminati intorno al luogo dello schianto. Si sospetta che l'aereo si sia disintegrato in volo.

Secondo i rapporti della polizia del Vorarlberg, il pilota sembra essere un cittadino italiano di 59 anni. Il piccolo aereo è entrato in collisione con il terreno vicino al comune di Brand il lunedì, avvolto nella nebbia. È stata avviata un'operazione di soccorso estesa che coinvolgeva circa 200 persone, ma i primi ritrovamenti erano solo frammenti di detriti, portando a una temporanea interruzione delle ricerche a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Gli elicotteri e i droni non potevano decollare a causa della fitta nebbia.

La Commissione per l'Investigazione degli Incidenti Aerei ha dichiarato che l'aereo si è spezzato durante il volo. Più tardi, la polizia ha scoperto la cabina dei passeggeri nella regione sud-ovest del Mottakopf, che si trova circa 60 chilometri a sud di Bregenz sul lago di Costanza. I rottami sono sparsi su un'area di oltre 6.000 metri quadrati.

Il controllo del traffico aereo austriaco, Austro Control, ha registrato i dati che mostrano che il pilota ha tentato inizialmente di volare sulla regione a un'altezza elevata. Tuttavia, l'aereo ha perso quota e alla fine è precipitato. La causa esatta dell'incidente rimane incerta. Secondo il portale online del Vorarlberg, l'aereo in questione è un Beechcraft Baron 58 a due motori. Questo aereo da sei posti, costruito nel 1978, è apparentemente di proprietà privata. Secondo Christian Gantner, Governatore provinciale della sicurezza del Vorarlberg, l'aereo è decollato da Genova, in Italia, e probabilmente era diretto a Straubing in Baviera.

Il Beechcraft Baron 58 a due motori coinvolto nell'incidente viene spesso utilizzato per i voli alpini a causa della sua capacità di navigare in territorio montuoso. Nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli, i soccorritori hanno cercato di recuperare le parti dell'aereo dal Mottakopf, una popolare località alpina.

