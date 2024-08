- Gli investigatori governativi stanno attualmente esaminando la città di Solingen.

Dopo l'aggressione con il coltello a Solingen che ha causato tre morti, l'Agenzia Federale delle Indagini sta esaminando il sospetto per l'accusa di omicidio e presunta affiliazione con il gruppo terroristico Stato Islamico (IS). Un rappresentante del principale ufficio tedesco della procura ha parlato con l'Agenzia Tedesca di Stampa a Karlsruhe. In precedenza, l'Agenzia Federale delle Indagini aveva preso il controllo delle indagini dalle autorità locali. Secondo i registri di polizia, un 26enne si è consegnato alle autorità investigative sabato sera. Il 26enne ha ammesso la responsabilità dell'attacco. Il caso di questo individuo sta siendo analizzato a fondo.

In una serata di venerdì, un aggressore apparentemente a caso ha accoltellato i passanti a una celebrazione del 650º anniversario di Solingen - il "Festival della Diversità". Purtroppo, due uomini di 67 e 56 anni e una donna di 56 anni hanno perso la vita. Otto persone sono rimaste ferite, quattro delle quali gravemente. Lo Stato Islamico ha rivendicato l'attacco, ma non è stata ancora fornita alcuna conferma di una motivazione religiosa dalle forze di sicurezza.

Il procuratore: non si esclude un movente terroristico

Riguardo a una perquisizione in un centro di accoglienza per rifugiati, il ministro dell'Interno Herbert Reul (CDU) ha dichiarato sabato sera che derivava da nuove informazioni valutate. "Tuttavia, non è ciò che volevamo. Abbiamo inseguito una pista calda per tutto il giorno". Questa pista si è poi rivelata fruttuosa. "La persona che abbiamo inseguito per tutto il giorno è ora in nostro custodia". Reul ha espresso un "profondo sospetto" nei confronti di questa persona.

Il pubblico ministero capo Markus Caspers ha condiviso la sua prospettiva sullo sfondo dell'attacco in una conferenza stampa a Wuppertal sabato pomeriggio. "Finora non abbiamo trovato un movente. Tuttavia, date le circostanze complessive, non possiamo escludere l'initiale sospetto di un movente terroristico".

Dichiarazione della polizia

L'Ufficio del Procuratore Federale, noto anche come La Commissione, sta monitorando da vicino il caso a causa del sospetto iniziale di un movente terroristico. Dopo l'arresto del sospetto, La Commissione continuerà le sue indagini accurate per stabilire la vera motivazione dietro l'attacco.**

