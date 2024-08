Gli investigatori dichiarano la scoperta di resti legati al volo MH370.

Il 8 marzo 2014, il volo MH370 scompare senza lasciare traccia sull'Oceano Indiano. Dieci anni dopo, un ricercatore australiano afferma di aver risolto l'enigma: i detriti si trovano a 6 km di profondità in un "punto di nascondiglio quasi perfetto", dichiara Vincent Lyne. Secondo lui, il Boeing non è precipitato.

Dopo oltre due anni di analisi, la rivista specializzata "Journal of Navigation" ha approvato la sua indagine per la pubblicazione, rivela il ricercatore australiano Vincent Lyne dell'Università della Tasmania su LinkedIn. Egli sostiene che l'enigma del MH370 è stato risolto dalla scienza.

Il Boeing 777 della Malaysia Airlines con a bordo 239 passeggeri misteriosamente ha deviato la sua rotta e è scomparso sull'Oceano Indiano il 8 marzo 2014, durante il volo da Kuala Lumpur a Pechino. Finora sono stati recuperati solo pochi detriti, ma il luogo esatto del crash rimane sconosciuto. Le circostanze che hanno portato al crash rimangono avvolte nel mistero.

Un ammaraggio simile a "Sully"?

Secondo Lyne, queste domande potrebbero trovare risposta, poiché egli afferma di aver mappato con cura il luogo del crash: i suoi calcoli suggeriscono che i resti del Boeing si trovano in una fossa di 6 km di profondità nell'Oceano Indiano meridionale, all'estremità orientale di una caratteristica chiamata Broken Ridge, lontano dalla costa occidentale dell'Australia. Questo luogo, Lyne menziona, la longitudine dell'aeroporto malese di Penang attraversa una rotta che è stata scoperta sul simulatore di volo del pilota responsabile - e ignorata come "insignificante" dall'FBI.

È un "ambiente difficile e pericoloso" noto per la scoperta di nuove specie sottomarine, scrive Lyne. "Con pareti strette e ripide, fiancheggiate da imponenti catene montuose e altri abissi, è un punto di nascondiglio quasi ideale". Se una nuova ricerca verrà avviata dipenderà dalle autorità e dalle società di ricerca, dice Lyne. Tuttavia, scientificamente è stato dimostrato perché le missioni di ricerca precedenti sono fallite.

Lyne sostiene inoltre con fermezza che il MH370 non è precipitato a causa dell'esaurimento del carburante: egli ha esaminato con cura i pezzi di detriti recuperati, scrive. I danni all'ala, al carrello di atterraggio e ad altri componenti del Boeing confermano che il pilota Zaharie Shah ha tentato un ammaraggio controllato nel cuore dell'Oceano Indiano - proprio come il famoso pilota americano "Sully" ha eseguito alcuni anni prima nel fiume Hudson di New York.

"Senza ombra di dubbio, questo conferma la supposizione originale dell'investigatore canadese degli incidenti aerei Larry Vance", scrive Lyne. "Il MH370 aveva carburante e motori operativi quando ha eseguito con maestria un ammaraggio controllato".

Perché la merce sia stata gettata in mezzo all'Oceano Indiano meridionale, Lyne non può spiegare. Tuttavia, secondo il ricercatore, il Boeing 777 "quasi è svanito senza lasciare traccia": "Avrebbe avuto successo se il MH370 non avesse attraversato un'onda con l'ala destra", scrive Lyne. Ciò ha causato i danni ai pezzi di detriti trovati. Inoltre, la società di comunicazioni satellitari Inmarsat ha rivelato l'interrogazione di routine della comunicazione satellitare dell'aeromobile e ha fornito un altro indizio per risolvere l'enigma del MH370.

