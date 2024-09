Gli investigatori della Camera interrogheranno le autorità locali in merito al primo attentato al presidente Trump durante un'udienza.

Il processo si tiene un giorno dopo un rapporto critico di un comitato bipartisan del Senato, che ha pubblico criticato il Secret Service per diverse carenze in quel particolare giorno. I problemi chiave includevano una struttura di presa di decisioni e di leadership insufficiente, che ha portato a trascurare le misure di sicurezza.

Secondo il rapporto, queste lacune hanno portato a omissioni critiche, come il negare le risorse necessarie e il fallimento nell'istituire le responsabilità tra il personale per diverse aree della manifestazione, compresi gli edifici scalati dal tiratore.

Al contrario, l'udienza della Camera si concentrà sulle azioni degli ufficiali di polizia locali. I testimoni includono un poliziotto e un sergente locali, insieme a un ufficiale di polizia dello stato della Pennsylvania e un medico legale.

Questo gruppo di lavoro ha ampliato la sua indagine per coprire il secondo tentativo fallito sulla vita di Trump in Florida questo mese, oltre a esaminare gli eventi in Pennsylvania. Dopo aver visitato il luogo della manifestazione in Pennsylvania e aver interagito con sia gli ufficiali locali che quelli federali, sono ben informati sulle preparazioni di sicurezza e le indagini che sono seguite.

Despite initial accusations assigning blame to local law enforcement for the incident in Butler, the Secret Service has repeatedly acknowledged its full responsibility for the day's failures. Nevertheless, doubts persist as to why local officers were unable to prevent the shooter, Thomas Matthew Crooks, from perching on the rooftop of neighboring buildings armed with a rifle, despite receiving warnings both on the ground and in the sky just before the shooting. Crooks was shot dead by Secret Service agents immediately after the episode.

The discussion in the Senate hearing mainly revolves around the Secret Service's performance in politics, specifically their failures in security management and leadership. The supposed inability of local law enforcement to prevent the shooter from obtaining a vantage point raises questions about their role in political security.

