- Gli investigatori del caso Nord Stream hanno ottenuto un mandato per un ucraino che è fuggito

Emesso Mandato di Arresto per il Caso di Sabotaggio dei Gasdotti Nord Stream

Dopo quasi due anni dal sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico, è stato emesso un mandato di arresto, secondo quanto riportato dai media. Il Procuratore Generale Federale presso la Corte Federale di Giustizia ha ottenuto questo mandato, come riferito da ARD, Die Zeit e Süddeutsche Zeitung. Un cittadino ucraino, il cui ultimo luogo noto è la Polonia, è sospettato. Il mandato di arresto europeo è stato richiesto a giugno, ma le autorità polacche non hanno ancora arrestato l'uomo, che ora si presume sia a piede libero. L'Ufficio del Procuratore Federale non era inizialmente disponibile per commentare.

Gasdotti Nord Stream Danneggiati da Esplosioni

Il 26 settembre 2022, i gasdotti Nord Stream 1 e 2 sono stati danneggiati e interrotti da multiple esplosioni vicino all'isola danese del Mar Baltico di Bornholm. In seguito sono state scoperte quattro perdite su tre dei quattro gasdotti. Nord Stream 1 stava trasportando gas naturale russo in Germania al momento, mentre Nord Stream 2 non era ancora operativo a causa dell'invasione russa dell'Ucraina e delle successive dispute politiche.

Indagini sono state avviate in Germania, Danimarca e Svezia dopo le esplosioni, con le indagini tedesche guidate dalla Polizia Federale e dall'Ufficio Federale di Polizia Criminale per conto del Procuratore Generale Federale. La Danimarca e la Svezia hanno da allora interrotto le loro indagini.

Secondo le ricerche dei tre media, gli investigatori tedeschi ritengono che l'uomo ucraino fosse uno dei sommozzatori che hanno piazzato gli esplosivi sui gasdotti Nord Stream. In una telefonata con i media, l'uomo ha espresso sorpresa per l'accusa e ha negato il coinvolgimento nell'attacco. Due altri cittadini ucraini, inclusa una donna, sono anch'essi sospettati. Potrebbero essere stati i sommozzatori che hanno attaccato gli esplosivi ai gasdotti, ma non sono ancora stati emessi mandati di arresto contro di loro.

Le indagini precedenti si erano concentrate su uno yacht a vela, l'"Andromeda", dove erano stati trovati esplosivi in luglio 2022. Si sospettava che lo yacht potesse essere stato utilizzato per trasportare esplosivi per il sabotaggio. Le nuove informazioni pubblicate si basano anche su "indizi di un servizio segreto straniero".

Il mandato di arresto è stato emesso per il cittadino ucraino in relazione alle esplosioni che hanno danneggiato i gasdotti Nord Stream. Secondo le indagini, l'uomo ucraino è sospettato di essere uno dei sommozzatori che hanno piazzato gli esplosivi sui gasdotti.

Leggi anche: