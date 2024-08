Gli investigatori cercano un istruttore ucraino di immersione

Due to due due anni fa, i gasdotti Nord Stream sono stati fatti saltare sul fondo del Mar Baltico. Mentre Svezia e Danimarca hanno già interrotto le loro indagini, l'Ufficio del Procuratore Federale remains active e sta cercando un sospetto istruttore di immersioni ucraino tramite un mandato di arresto.

Un istruttore di immersioni ucraino che ha vissuto l'ultima volta in Polonia è sospettato di essere uno dei responsabili dell'attacco ai due gasdotti Nord Stream. Secondo le informazioni di ARD, "Süddeutsche Zeitung" e "Die Zeit", il Procuratore Generale Federale ha richiesto un mandato di arresto europeo contro l'uomo a giugno. L'Ufficio del Procuratore Generale Polacco ha confermato di aver ricevuto un mandato di arresto corrispondente.

Tuttavia, le autorità polacche non sono ancora riuscite ad arrestare l'uomo, che sembra essersi dato alla fuga. Secondo il rapporto, gli investigatori sono riusciti a identificare l'istruttore di immersioni, tra le altre cose, attraverso una foto di una telecamera di velocità. Questa mostrava lui sulla strada per Rügen, dove era ancorata la barca a vela "Andromeda", che si presume sia stata utilizzata per l'attacco.

L'uomo sarebbe stato uno dei sommozzatori che hanno piazzato dispositivi esplosivi sui gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico, secondo gli investigatori tedeschi. In una chiamata con i media, l'ucraino ha espresso sorpresa per l'accusa e ha negato di essere stato coinvolto negli attacchi a Nord Stream.

Altri sospetti identificati

Gli investigatori tedeschi sono apparentemente riusciti a identificare un altro uomo e una donna, entrambi ucraini, che si presume siano stati coinvolti negli attacchi. Sono anche professionisti dell'immersione. Tuttavia, non c'è ancora un mandato di arresto contro di loro. Le prove non sembrano ancora sufficienti per questo.

I gasdotti nel Mar Baltico sono stati fatti saltare alla fine di settembre 2022 - tre su quattro filamenti dei gasdotti sono stati distrutti nel processo. Il gas naturale russo è stato fatto scorrere attraverso Nord Stream 1 per anni. Nord Stream 2 non era ancora stato messo in servizio a causa della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e i successivi contrasti politici. Le indagini in Germania sono condotte dalla Polizia Federale e dall'Ufficio Federale di Polizia Criminale su incarico del Procuratore Generale Federale.

Gli investigatori avevano inizialmente identificato la nave a vela che si presume sia stata utilizzata dal team di sabotaggio e avevano ricostruito in gran parte il percorso. Resta ancora sconosciuto chi potrebbe aver commissionato l'attacco.

