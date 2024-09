- Gli intervistati del Baden-Württemberg hanno valutato i loro istituti di istruzione come mediocri.

Inhabitants del Baden-Württemberg valutano le loro scuole come mediocri, assegnando loro un punteggio medio di 2.95 secondo il Barometro dell'Istruzione dell'Istituto Ifo di Monaco. In modo particolare, il 6% ha assegnato i massimi voti di 5 o 6.

Gli abitanti della Baviera hanno la più alta opinione delle loro scuole con un punteggio medio di 2.77, seguiti da Amburgo (2.92) e Sassonia (2.94). Il Baden-Württemberg si classifica al quarto posto con la sua valutazione (2.95). Alla fine della classifica, la Turingia e la Sassonia-Anhalt hanno entrambe ottenuto un punteggio di 3.17, mentre Brema ha ottenuto il punteggio più basso con 3.50. La media nazionale è un punteggio di 3.0.

L'Istituto Ifo ha raccolto i dati da circa 9.700 individui in Germania tra aprile e giugno. I dati si sono rivelati rappresentativi per tutti gli stati federali, come annunciato.

C'è un forte consenso tra i rispondenti sul fatto che il finanziamento delle scuole debba aumentare, con il sostegno che varia dal 73% in Baviera al 86% nel Brandeburgo. Il Baden-Württemberg si trova a metà con il 79% di sostegno.

Quando interrogati sull'influenza dell'immigrazione sulle future prestazioni degli studenti, il 66% dei rispondenti del Baden-Württemberg ha risposto piuttosto negativamente o estremamente negativamente.

In modo simile, il 77% dei rispondenti del Baden-Württemberg crede che la carenza di insegnanti avrà un impatto piuttosto negativo o estremamente negativo sulle future prestazioni degli studenti.

C'è una notevole differenza di opinioni tra gli stati federali riguardo all'insegnamento di competenze essenziali in lettura, scrittura e matematica. La Baviera si considera la migliore con il 39%, mentre il Baden-Württemberg, la Sassonia e Amburgo si trovano tra il 28% e il 29%.

