Gli integratori di erbe sono pericolosi per il fegato

Milioni di persone assumono integratori a base di piante per promuovere la propria salute, con gli estratti di curcuma che riscuotono particolare popolarità. Gli scienziati americani hanno scoperto che i consumatori possono facilmente overdose di questi prodotti, mettendo a rischio il fegato.

La società di ricerca di mercato Insights10 stima che il mercato tedesco degli integratori alimentari a base di piante sia di circa €176 milioni, con un tasso di crescita annuale del 4,4 percento. Particolarmente popolari sono gli estratti di curcuma, echinacea (coneflower), tè verde e Ginkgo Biloba, nonché acidi grassi omega-3.

Le persone credono che le piante su cui si basano gli integratori contengano sostanze che promuovono la salute. Si presume inoltre che gli integratori siano altrettanto o addirittura più sani. Tuttavia, ciò potrebbe non essere vero.

Inutili e pericolosi se assunti in eccesso

In moderazione, gli integratori alimentari possono avere un effetto positivo, "se i giusti nutrienti vengono assunti dalla giusta persona al momento giusto nella giusta quantità", scrive il centro per i consumatori. Tuttavia, si segnala anche che l'assunzione di tali prodotti è solitamente inutile e che la loro efficacia e sicurezza non sono adeguatamente testate.

I produttori devono indicare la dose giornaliera raccomandata e avvertire contro il superamento di essa. Tuttavia, i consumatori spesso non leggono o ignorano queste istruzioni, il che può essere pericoloso e, nel caso di curcumina derivata dalla curcuma, addirittura portare a danni al fegato.

quasi 19 milioni di americani a rischio

La sicurezza e l'efficacia degli integratori alimentari a base di piante non sono ben stabilite neanche negli Stati Uniti. Un team di ricerca dell'Università del Michigan ha intervistato quasi 10.000 persone per uno studio pubblicato su JAMA Network Open. Il 4,7 percento di loro ha dichiarato di assumere sei potenzialmente epatotossici integratori a base di piante. Tra questi ci sono la curcuma, il tè verde, l'ashwagandha, il cardo mariano, la Garcinia cambogia e i prodotti con riso rosso, che il team di ricerca afferma possono causare "danni epatici potenzialmente gravi e addirittura letali".

Sulla base del loro sondaggio, i ricercatori stimano che fino a 18,6 milioni di americani consumano questi prodotti. Uno studio pubblicato sul Journal of Emergency Medicine ha rilevato che il numero di infortuni legati agli integratori segnalati negli Stati Uniti è aumentato del 70 percento tra il 2010 e il 2020 rispetto al periodo dal 1994 al 2009.

Tuttavia, i ricercatori dell'Università del Michigan non sono riusciti a stabilire un legame causale tra l'assunzione di integratori a base di piante e i danni epatici, in quanto hanno solo indagato l'uso di integratori alimentari nella popolazione statunitense. "Non vogliamo creare panico", afferma il primo autore Robert Fontana. "Vogliamo solo sensibilizzare sul fatto che gli integratori dietetici da banco che le persone assumono e acquistano non sono testati e la loro sicurezza non è dimostrata".

La curcuma non aiuta nell'artrite

I ricercatori hanno scoperto che le persone con malattie croniche come l'artrite e il diabete tendono ad assumere più frequentemente gli integratori a base di piante. Queste persone sono anche solitamente più anziane e hanno un livello di istruzione e reddito più elevato rispetto a coloro che non utilizzano questi integratori alimentari.

