- Gli insoliti beni di lusso delle star

Il campo estivo della giungla è pronto per partire: "Sono una Star - Lo scontro delle leggende della giungla" debutta il 15 agosto su RTL+ (disponibile anche su RTL dal 16 agosto). Questa stagione con soli VIP, che vede la partecipazione di 13 ex concorrenti, è stata registrata senza il voto del pubblico in diretta, il che cambierà le dinamiche del campo e le prove della giungla.

Come riportato da RTL.de, non ci sono regole fisse che solitamente si applicano nel campo. Tuttavia, una regola è stata introdotta per questa edizione delle leggende della giungla: i VIP possono portare con sé due oggetti di lusso in Sud Africa. Gli astri dello spettacolo si concentrano principalmente su cosmetici - un concorrente sembra soddisfatto delle proprie scelte.

Cura e Comfort Hanno la Priorità

Secondo RTL.de, la star della realtà Gigi Birofio (25) parte con uno spray abbronzante e della cera per capelli, che potrebbe essere uno dei più insoliti oggetti di lusso in Sud Africa. Allo stesso modo, l'attore David Ortega (38) con radici spagnole porta una bandiera tedesca e una spagnola. La DJane Giulia Siegel (49) viaggia con il bronzer e la polvere di talco. L'ex concorrente del "Bachelor" Georgina Fleur (34) non può fare a meno del suo siero per ciglia e rossetto rosso, e la regina della realtà Kader Loth (51) non rinuncia al trucco con il suo eyeliner e correttore.

L'ex concorrente di "GNTM" Sarah Knappik (37), il conduttore Mola Adebisi (51) e l'ex residente di Mallorca Daniela Büchner (46) sembrano aver imparato dalla loro prima esperienza nella giungla, concentrandosi sul comfort e il silenzio con cuscini e tappi per le orecchie. La veterana del reality show Elena Miras (32) vuole comfort con un cuscino e sarà vista con un peluche della figlia. L'ex attore di "GZSZ" Eric Stehfest (35) ha un cuscino della figlia e un ciondolo a forma di cuore della moglie come ricordi di casa.

L'ex concorrente del "Big Brother" Hanka Rackwitz (55) si affida all'eyeliner e a un cuscino. L'ex calciatore Thorsten Legat (55) è soddisfatto di un balsamo per le labbra sensibili, e l'attore Winfried Glatzeder (79) rinuncia addirittura a un oggetto di lusso sulla sua "via di scoperta".

Non è chiaro se le nuove regole influenzeranno il concorrente che ha portato un peluche come oggetto di conforto. Nonostante l'assenza del voto del pubblico in diretta, è incerto come gli oggetti di lusso dei VIP influenzeranno le dinamiche del campo.

Leggi anche: