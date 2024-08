Gli insoddisfatti abitanti di Fürther non tollereranno il Regensburg di Jahn.

Greuther Fürth mantiene la striscia vincente, travolge Jahn Regensburg 4-0.

Jahn Regensburg - Greuther Fürth 0:4

Greuther Fürth non ha ancora assaporato la sconfitta nella 2. Bundesliga. La squadra ha conquistato una vittoria netta per 4-0 contro la promossa Jahn Regensburg, temporaneamente salendo al secondo posto in classifica. Il portiere Nahuel Noll ha mantenuto la porta inviolata, nonostante le critiche ricevute dall'allenatore Alexander Zorniger dopo l'errore della scorsa settimana.

Marco Meyerhöfer ha segnato il suo primo gol in 2. Bundesliga, portando in vantaggio gli ospiti dopo soli quattro minuti. Hanno esteso il vantaggio con un gol di Noel Futkeu all'inizio della ripresa (49º minuto). Regensburg ha faticato a rientrare in partita, con 13.105 spettatori a guardare. Il capitano di Greuther Fürth, Branimir Hrgota, ha segnato il 3-0 (77º minuto), mentre Julian Green ha completato una splendida tripletta nell'angolo (88º minuto).

Greuther Fürth ha dominato fin dall'inizio. Il tentativo di Dennis Srebny è stato respinto sulla linea da Regensburg (3º minuto), ma Meyerhöfer ha trovato infine la rete dopo un corner di Hrgota. Regensburg ha reagito, ma è stato fermato più volte dal affidabile Noll. Dopo il secondo gol, Regensburg non ha più risposto. La superiorità tecnica di Greuther Fürth ha tenuto anche nel caldo torrido della Baviera, ma hanno anche sprecato diverse occasioni.

Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 1:0

Fortuna Düsseldorf guida ora la 2. Bundesliga grazie alla vittoria per 1-0 contro l'Hannover 96 (0:0). Dopo 17 partite senza sconfitte in stagione, la squadra dell'allenatore Daniel Thioune rimane imbattuta in campionato. Danny Schmidt ha segnato il gol vincente su ribattuta (59º minuto), dando ai padroni di casa un vantaggio di 10 punti dalle prime quattro partite. Tuttavia, il 1. FC Kaiserslautern potrebbe superarli sabato con una vittoria contro l'Hertha BSC. Hannover ha subito la prima sconfitta della stagione, subendo il primo gol.

Gli ospiti hanno iniziato meglio, ma Fortuna ha creato la prima occasione: Tim Rossmann si è mosso verso la porta di Hannover, passando a Schmidt, ma Max Christiansen ha parato per Zieler (15º minuto). I padroni di casa hanno continuato a dettare il gioco, aumentando l'intensità man mano che la prima metà si avvicinava alla fine. Il tiro di Felix Klaus è stato parato dai riflessi di Zieler (36º minuto), e Dawid Kownacki ha mancato di poco la traversa (37º minuto).

Dopo la ripresa, i padroni di casa hanno preso il controllo e hanno segnato un gol: Zieler ha parato il tiro di Kownacki, ma non è riuscito a fermare la ribattuta di Schmidt. Jona Niemiec ha avuto l'occasione di raddoppiare (82º minuto), ma ha mancato.

La splendida prestazione di Greuther Fürth contro Jahn Regensburg si è tradotta in una vittoria per 4-0, con Marco Meyerhöfer e Noel Futkeu che hanno segnato gol precoci.

