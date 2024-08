- Gli insegnanti ricevono in particolare un compenso supplementare per l'esecuzione di compiti supplementari.

I funzionari pubblici e gli educatori riceveranno un aumento della retribuzione per il lavoro straordinario. A partire dal 1º novembre 2024, l'aumento sarà del 4,76%, seguito da un'ulteriore incremento del 5,5% a partire dal 1º febbraio 2025. Questa decisione è stata presa dalla giunta e resa pubblica dal Ministero dell'Istruzione. Il governo si aspetta di sostenere un costo aggiuntivo di 7,5 milioni di euro all'anno.

Il straordinario riguarda principalmente gli educatori, ma questi devono comunque registrare almeno quattro ore di straordinario al mese per essere pagati. Chi lavora meno di tre ore non riceverà la retribuzione per le ore aggiuntive. Questa regola rimane invariata con le nuove disposizioni sulla retribuzione dello straordinario per i dipendenti statali, come confermato da un portavoce del ministero all'agenzia stampa tedesca.

I dati mostrano che attualmente 1.326 dipendenti statali, tra cui 1.302 educatori, hanno ricevuto la retribuzione per lo straordinario. Inoltre, 2.713 educatori a contratto sono stati interessati da questo provvedimento. Di conseguenza, circa un terzo degli educatori in MV è interessato.

La ministra dell'Istruzione Simone Oldenburg (Partito della Sinistra) ha dichiarato: "Gli insegnanti che sono disponibili a sostituire i colleghi a breve termine e a evitare le lezioni saltate dovrebbero anche trarre beneficio economicamente".

Il ministro delle Finanze Heiko Geue (SPD) ha chiarito nella nota stampa che l'aumento della retribuzione per lo straordinario ordinato dimostra il riconoscimento verso i dipendenti statali. "Il Mecklenburg-Vorpommern ora si colloca al secondo posto rispetto agli altri stati federali". Questo passo viene considerato positivo nella corsa al reclutamento degli insegnanti.

