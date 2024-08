- Gli insegnanti del Brandeburgo hanno spesso problemi di salute.

I asili nido e le strutture di cura per l'infanzia del Brandeburgo sono stati identificati come avendo alcuni dei tassi più elevati di assenza dal lavoro tra il personale in tutta la nazione, secondo uno studio. I lavoratori di queste strutture erano, in media, assenti per malattia per 35 giorni nel 2023, rispetto ai circa 30 giorni a livello nazionale, secondo uno studio della Fondazione Bertelsmann. Berlino ha dipendenti che si assentano di più, con una media di circa 36 giorni. Il Meclemburgo-Pomerania Occidentale è pressappoco in linea con il Brandeburgo. Il tasso di assenza per malattia nel Brandeburgo era anche più alto della media nazionale del 8%. Lo studio ha analizzato i dati dell'assicurazione sanitaria DAK. Nel 2023, i lavoratori dell'infanzia si sono assentati più frequentemente a causa di infezioni respiratorie e problemi di salute mentale.

Gli asili nido bloccati in un circolo vizioso

Secondo Anette Stein, esperta di educazione dell'infanzia presso la Fondazione Bertelsmann, "Molti asili nido sono intrappolati in un ciclo autosostenibile: a causa dell'aumento dei giorni di malattia, sempre più specialisti sono assenti, il che aumenta ulteriormente il carico di lavoro per i dipendenti rimasti. Non c'è quasi alcuna considerazione per fornire un'ottima cura, istruzione e educazione dell'infanzia".

Secondo la fondazione, è fondamentale fornire un sostegno finanziario al personale qualificato per tutte le assenze e stabilire regolamentazioni legali per questo scopo. Attualmente, solo pochi stati federali hanno linee guida specifiche per la copertura di sostituzione affidabile.

Lo studio ha esaminato diverse professioni nell'ambito della cura dell'infanzia e dell'istruzione, comprese le figure dei genitori/affidatari, le au pair e gli educatori nelle case famiglia e nei villaggi per bambini.

