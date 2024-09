Gli inquilini e i proprietari di immobili potrebbero incontrare notevoli aumenti dei prezzi a partire dal 2027.

A partire dal 2027, le famiglie potrebbero affrontare notevoli aumenti dei prezzi a causa della riforma del prezzo del CO2. Uno studio condotto dall'Istituto di Protezione Termica di Monaco, sponsorizzato dall'Associazione Tedesca per Facciate Edilizie a Risparmio Energetico, suggerisce che l'adozione di un sistema europeo di scambio di emissioni per i combustibili potrebbe portare a "conseguenze finanziarie distressing" per i proprietari e gli inquilini di immobili.

Questa situazione colpisce principalmente gli immobili con isolamento inadeguato. Secondo Jan Peter Hinrichs, Direttore Generale dell'Associazione Tedesca per Facciate Edilizie a Risparmio Energetico, che rappresenta le aziende specializzate in materiali isolanti e finestre, "L'inefficienza energetica di numerosi edifici tedeschi inizierà a farsi sentire a partire dal 2027". Di conseguenza, numerosi proprietari e inquilini si troveranno ad affrontare notevoli spese aggiuntive a causa di facciate, tetti e finestre obsolete. In scenari estremi, ciò potrebbe tradursi in decine di migliaia di euro all'anno.

È fondamentale prendere provvedimenti immediati per avviare una nuova campagna di ristrutturazione in Germania per proteggere la popolazione da notevoli oneri aggiuntivi. Il governo federale dovrebbe prioritizzare gli incentivi per le iniziative che riducono il consumo energetico degli edifici.

La riforma del prezzo del CO2, prevista per iniziare nel 2027, potrebbe amplificare le difficoltà finanziarie dei proprietari e degli inquilini di immobili a causa della riforma. Per mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi, è necessario prendere provvedimenti immediati per incoraggiare le ristrutturazioni a risparmio energetico degli edifici tedeschi.

Leggi anche: