Gli inquilini e gli occupanti sono intrinsecamente responsabili, secondo le disposizioni.

Foglie che diventano scivolose: quando arriva l'autunno e gli alberi perdono le foglie, può rappresentare un pericolo sui marciapiedi e sulle strade, soprattutto quando sono mescolate con l'umidità. In poco tempo, le foglie bagnate o umide possono rendere il terreno scivoloso e causare incidenti. Per prevenire questi incidenti, i proprietari e gli inquilini sono tenuti a mantenere i marciapiedi accanto alle loro proprietà liberi dalle foglie. Ignorare questo dovere può comportare responsabilità finanziarie in caso di infortuni.

Sotto l'obbligo di cura, spetta ai proprietari di casa garantire che la proprietà, le aree di accesso e i marciapiedi adiacenti siano sicuri e liberi da foglie. L'Associazione Immobiliare Tedesca (IVD) stabilisce gli orari di servizio dalle 7 alle 20 nei giorni feriali e dalle 9 alle 20 nei fine settimana e nei giorni festivi. In molti contratti di affitto, questo dovere viene trasferito agli inquilini. È importante verificare i dettagli del contratto.

L'assicurazione sulla responsabilità civile riduce i costi

In caso di cadute su foglie bagnate e conseguenti infortuni a causa di una pulizia insufficiente, potrebbero sorgere azioni legali per danni, secondo Bianca Boss, Vicepresidente dell'Associazione Tedesca degli Assicuratori (GDV). I beni e il reddito di chi è responsabile dei danni sono a rischio fino al limite di pignoramento. Per proteggere il tuo denaro, l'assicurazione sulla responsabilità civile privata è utile. Paga i danni o si difende contro le richieste infondate.

Anche su proprietà inabitate o non costruite, l'obbligo di cura si applica, secondo il GDV. I proprietari di casa dovrebbero anche tenere puliti i marciapiedi adiacenti in questi luoghi. Di solito, l'assicurazione sulla responsabilità civile privata non basta a coprire i danni. Il GDV consiglia di verificare le condizioni dell'assicurazione o di contattare direttamente il proprio provider per una copertura adeguata.

Smaltimento corretto delle foglie d'autunno

Nota importante: quando si spazzano via le foglie con un soffiatore o un aspirapolvere, è importante tenere conto delle limitazioni del rumore locali, come suggerito dal Centro per i Consumatori della Renania Settentrionale-Vestfalia. In generale, questi dispositivi rumorosi possono essere utilizzati solo tra le 9 e le 13 e dalle 15 alle 17. I comuni possono avere regolamentazioni più severe. Un'alternativa amichevole per i vicini e rispettosa dell'ambiente è l'uso di una rastrelliera, che preserva piccoli animali e insetti.

Idealmente, le foglie rastrellate dovrebbero essere smaltite in un contenitore per il compost o in un cumulo di compost in casa. Molti comuni offrono contenitori o sacchi speciali per la raccolta delle foglie durante l'autunno. Bruciare le foglie in giardino è scoraggiato; di solito è proibito per i proprietari di singole proprietà e possono essere applicate multe.

