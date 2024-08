Gli individui sospettati a Solingen potrebbero potenzialmente essere espulsi.

L'individuo accusato di aver compiuto un attacco con coltello a Solingen sarebbe dovuto essere espulso in Bulgaria, secondo quanto riferito da RTL/ntv. La sua richiesta di asilo era stata respinta l'anno precedente. Era scomparso e aveva fatto ritorno a Solingen circa sei mesi dopo.

Le autorità tedesche avevano pianificato di rimandarlo in Bulgaria, ma era scomparso dalla scena per sei mesi. Al suo ritorno, era stato ospitato in un centro di accoglienza per rifugiati a Solingen.

In base al Regolamento di Dublino, il paese in cui un richiedente asilo entra per la prima volta in Europa è responsabile della sua procedura di asilo. In questo caso, sarebbe la Bulgaria.

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa tedesca dpa, il sospetto era entrato nell'UE attraverso la Bulgaria. Tuttavia, a causa della sua scomparsa in Germania, la sua espulsione era stata momentaneamente sospesa e, secondo quanto riferito dal quotidiano Welt, era stato trasferito a Solingen.

L'uomo è attualmente sotto indagine per l'omicidio di tre persone in un attacco con coltello a Solingen in una serata di venerdì. L'ufficio del procuratore generale federale ha preso in carico il caso, esaminando il sospetto per eventuali accuse di omicidio e presunta affiliazione con il gruppo terroristico Islamic State (IS).

