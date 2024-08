- Gli individui sono morti dopo essere stati espulsi su una superficie stradale scivolosa.

Sulla autostrada A81, in particolare nella zona di Costanza, si è verificato un tragico incidente. Secondo il resoconto delle autorità, un uomo svizzero di 38 anni ha avuto un fatale incidente. Stava tentando una manovra azzardata, sorpassando su una strada scivolosa a causa della pioggia, e purtroppo ha perso il controllo del suo veicolo. Il veicolo è uscito subsequently dalla strada e ha fatto diverse capriole, secondo il resoconto della polizia. Intrappolato dentro il suo veicolo, l'uomo ha bisogno di essere salvato dai vigili del fuoco. Nonostante i loro sforzi, ha subito gravi ferite e purtroppo è deceduto sul luogo dell'incidente.

Alla luce dell'incidente, le autorità invitano gli automobilisti a fare attenzione sulla autostrada A81, soprattutto in caso di pioggia, per evitare incidenti del genere. Purtroppo, questo incidente mortale serve come promemoria delle conseguenze dei comportamenti di guida azzardati.

