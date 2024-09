Gli individui più ricchi del mondo sperimentano i maggiori vantaggi dalle riduzioni fiscali di Lindner

Secondo uno studio, le strategie di riduzione delle tasse proposte dal Ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner avvantaggiano principalmente le persone con redditi elevati. Una persona con un reddito lordo di 8000 euro al mese come unico percettore risparmierebbe 500 euro entro il 2025, secondo quanto riportato dal Süddeutsche Zeitung del martedì, che si è basato su un'analisi della Camera del Lavoro di Brema. Per le famiglie con due figli e due redditi, i risparmi ammontano a 400 euro all'anno.

Tuttavia, questo risparmio è da 1,3 a 5 volte superiore rispetto a quello dei lavoratori a basso reddito, che percepiscono tra 2000 e 5000 euro al mese, secondo lo studio. La Camera del Lavoro di Brema ha ottenuto questi dati in base alla Legge sullo Sviluppo delle Tasse, che Lindner intende utilizzare per mitigare il problema della "progressione fredda" modificando le fasce di reddito e la franchigia per la tassa di solidarietà.

Lo studio critica questo metodo, sostenendo che le famiglie con redditi medi e figli sono maggiormente colpite dall'alta inflazione rispetto alle persone più ricche. Secondo uno studio dell'Istituto per le Scienze Macroeconomiche, le famiglie con due figli e due redditi o i genitori single con un figlio e un reddito netto mensile di circa 3000 euro avranno 260-320 euro in meno a disposizione nel 2024 dopo l'inflazione rispetto al loro reddito prima dell'aumento dei prezzi nel 2021.

