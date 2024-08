- Gli individui offrono informazioni sulle attività nel bunker della Germania orientale.

L'ex-DDR rifugio amministrativo a Wandlitz, a nord di Berlino, ha momentaneamente aperto le sue porte al pubblico - ma le immagini e i video forniscono informazioni. Le persone che hanno prestato servizio all'interno della struttura un tempo altamente classificata, annidata in una zona boschiva vicino a Prenden, condivideranno le loro storie il prossimo sabato, come annunciato dall'associazione dei Siti di Documentazione del Bunker.

L'organizzazione è responsabile del rifugio dell'ex-DDR per l'intelligence estera situato sulla periferia della comunità del Brandeburgo Gosen-Neu Zittau. A differenza del rifugio del governo dell'ex-DDR, continua ad accogliere visitatori durante le stagioni più calde.

Il Ministero per la Sicurezza dello Stato (MfS) ha commissionato la costruzione del rifugio nel 1984 come "centro di comando di riserva" per il capo dei servizi segreti Markus Wolf. Il suo scopo era quello di essere un luogo segreto per affrontare le crisi dell'espionaggio internazionale.

Il 24 agosto ci saranno visite speciali al rifugio, durante le quali due testimoni oculari discuteranno dell'installazione della struttura di Prenden e della tecnologia di comunicazione utilizzata all'interno. La struttura protettiva a tre piani era destinata ad ospitare il Consiglio della Difesa Nazionale della DDR in caso di emergenza, come spiegato da Jörg Diester dell'associazione dei Siti di Documentazione del Bunker. La struttura è stata consegnata nel 1983.

La storia intrigante del rifugio amministrativo dell'ex-DDR a Wandlitz ha suscitato l'interesse di molti, portando a interrogarsi sui suoi ruoli e operazioni passati. Approfondendo la storia, scopriamo che il MfS ha costruito il rifugio nel 1984 come luogo segreto per le crisi dell'espionaggio internazionale.

