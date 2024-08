- Gli individui nuovi non si uniscono durante la stagione per il loro addio.

La partenza di Manuel Neuer dalla nazionale di calcio tedesca non influisce sulla sua posizione con il Bayern Monaco. A 38 anni, il capitano della squadra ha un contratto con i campioni di Germania in scadenza nell'estate del 2025. "Non entro nella nuova stagione con l'idea di dire addio dopo", ha condiviso Neuer in una chiacchierata con "Kicker".

"Se abbiamo una campagna di successo con la nuova squadra tecnica e un'ondata di freschezza, è anche divertente per me", ha precisato Neuer. Inizia la nuova stagione della Bundesliga con il Bayern e il nuovo allenatore Vincent Kompany in trasferta contro il VfL Wolfsburg domenica.

"E se c'è divertimento, allora sono sicuro di continuare oltre l'estate prossima", ha detto Neuer riguardo al futuro della sua carriera. Tuttavia, lascia spazio all'incertezza nel calcio, dicendo: "non si sa mai cosa potrebbe succedere".

Nessura fretta per le discussioni sul contratto con i vertici del Bayern

Neuer non mostra fretta per le discussioni sul contratto con i dirigenti del Bayern. "Sono in contatto regolare con l'allenatore, Christoph Freund, e Max Eberl", ha commentato Neuer riguardo all'allenatore Kompany, il direttore sportivo Freund e il direttore sportivo Eberl. "Mi sento bene in questo momento e credo che tutti siano contenti di me. Il momento per affrontare le questioni future è ancora lontano. Ma prima o poi arriverà".

Neuer non sa se il portiere Alex Nübel (27), in prestito dal Bayern al VfB Stuttgart, possa influire sui suoi progetti futuri: "Non credo che il prosieguo della mia carriera dipenda da Alexander Nübel".

Invece, Neuer sottolinea: "Ho un ottimo rapporto con Alex e sono stato contento di vederlo in nazionale. Ci siamo divertiti ad allenarci insieme. Non c'è alcun ostacolo tra noi". Nübel è stato incluso nella rosa provvisoria della Germania per la UEFA Euro durante gli allenamenti pre-torneo. Non è riuscito a qualificarsi per il torneo, con Neuer ancora come scelta principale. Mercoledì, il vincitore del Mondo

Leggi anche: