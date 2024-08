- Gli individui incontrano il pericolo quando si avventurano sotto l'elica di una nave

Durante un'uscita in jet ski sul Lago di Costanza, una persona ha perso la vita in modo tragico. Secondo le autorità, la persona desiderava qualche emozione nel wakeboard e purtroppo è rimasta intrappolata nell'elica della barca. La polizia non ha rilasciato ulteriori dettagli initially. Si presume che questa persona fosse in gruppo. La polizia sta attualmente conducendo un'inchiesta.

In modo simile, un altro incidente si è verificato all'inizio di agosto sul Reno vicino a Rheinmunster, nel distretto di Rastatt. Una giovane donna ha subito gravi ferite quando è stata risucchiata nell'elica di una barca mentre praticava wakeboard. Secondo la polizia, avrebbe dovuto essere trainata dietro un motoscafo veloce. Quando la barca è partita, si sospetta che la 25enne fosse troppo vicina all'elica e sia stata colpita.

Nel wakeboard, gli appassionati vengono trascinati sull'acqua attraverso una corda attaccata a una barca veloce o a un sollevatore da sci acquatici. Di solito i loro piedi sono fissati alla tavola. Il wakeboard è un'alternativa allo sci acquatico.

