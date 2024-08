- Gli individui in stato di coma possono essere più consapevoli di quanto inizialmente si pensasse.

Dopo un grave trauma cranico, un individuo potrebbe finire in coma in una unità di terapia intensiva. I membri della famiglia e gli operatori sanitari spesso si chiedono se il paziente ha riacquistato la coscienza. Per determinare questo, possono incoraggiare il paziente a eseguire azioni come muovere una mano. Se non c'è risposta, alcuni concludono che il paziente è ancora in un coma così profondo da essere ignaro del suo ambiente.

Tuttavia, la ricerca suggerisce che questa ipotesi potrebbe non essere sempre corretta. Ci sono casi di individui che non mostrano segni esterni di essere interpellati, ma il loro cervello presenta attività cognitive. Gli studi iniziali condotti in singoli centri di ricerca hanno scoperto questa attività in circa il 15-20% dei soggetti esaminati. Uno studio recente pubblicato sulla prestigiosa rivista "New England Journal of Medicine" rivela un tasso più elevato di circa il 25%.

Yelena Bodien, autrice principale del Centro per la neurotecnologia e la rianimazione del Massachusetts General Hospital, spiega: "Alcuni pazienti con gravi lesioni cerebrali sembrano non rispondere al loro ambiente. Tuttavia, quando li esaminiamo utilizzando tecniche avanzate come la risonanza magnetica funzionale (fMRI) e l'elettroencefalografia (EEG), possiamo rilevare attività cerebrali che suggeriscono qualcosa di diverso."

Lesioni cerebrali gravi dovute a incidenti, ictus, attacchi cardiaci

In questo studio, gli esperti hanno esaminato pazienti con gravi lesioni cerebrali negli Stati Uniti e in Europa. Questi pazienti avevano subito lesioni cerebrali traumatiche a causa di incidenti, ictus o avevano superato arresti cardiaci, di solito mesi prima. Durante i test, i loro cervelli sono stati scannerizzati mentre ricevevano istruzioni, come "immaginate di aprire e chiudere la mano" o venivano invitati a immaginare di praticare uno sport.

Su 241 partecipanti, che sembravano non mostrare alcuna reazione esterna, 60 hanno ancora seguito le istruzioni internamente per diversi minuti. Questi individui erano quindi attenti, comprendevano il linguaggio e mostravano memoria a breve termine, secondo gli autori.

Dovrebbero essere somministrati trattamenti aggiuntivi?

Questo studio interdisciplinare condotto per diversi anni è significativo, dice Julian Bösel, portavoce della Commissione per la medicina intensiva neurologica della Società tedesca di neurologia (DGN). Il gruppo di pazienti esteso, l'implicazione di sei centri medici e l'osservazione più sistematica del fenomeno rendono questo studio unico. La ricerca affronta diverse questioni etiche, tra cui se continuare il trattamento.

Le lesioni cerebrali gravi spesso portano alla perdita di coscienza. Il coma è uno stato di completa incoscienza senza alcuna risposta al dolore. Se una persona apre occasionalmente gli occhi, mostra fasi di sonno-vigilia distinte, ma non mostra segni di risposta, il termine "stato vegetativo" (VS) o "sindrome da veglia non responsiva" (UWS) viene utilizzato. Questo termine viene utilizzato per descrivere uno stato con una coscienza minima conservata, se si verificano movimenti degli occhi o se vengono seguiti semplici comandi.

I disturbi della coscienza possono persistere per giorni, settimane, mesi o addirittura anni. "Gli studi come questo potrebbero, in determinate circostanze, fornire motivi per esaminare pazienti aggiuntivi attraverso l'EEG e osservarli per periodi più lunghi", dice Bösel. Ciò potrebbe indicare che alcuni pazienti dovrebbero essere dati più tempo in caso di dubbi.

Tuttavia, non è chiaro se le terapie speciali aiuterebbero questi individui. Sono stati effettuati sforzi per migliorare l'efficacia utilizzando terapie comportamentali, farmaci o altri metodi, ma con successo limitato o nessun effetto duraturo. Una squadra del Massachusetts General Hospital sta anche implementando la tecnologia moderna utilizzando interfacce cervello-computer per stabilire una connessione tra i cervelli di tali pazienti e i computer, consentendo loro di comunicare.

Frank Erbguth, presidente della Fondazione tedesca per il cervello, ritiene che lo studio non presenti nuove scoperte. "Che il fenomeno esista è chiaro", dice. Tuttavia, i modelli elettrici o le regioni attive nel cervello non indicano necessariamente un livello più elevato di coscienza. Tali attività possono anche essere trovate nella risonanza magnetica funzionale o nell'EEG dei pazienti anestetizzati.

Entrambi gli esperti concordano su come trattare i pazienti che non rispondono. "I pazienti nelle unità di terapia intensiva e di riabilitazione dovrebbero sempre essere trattati con l'assunzione che siano consapevoli del loro ambiente", dice Erbguth. Ciò significa parlare con loro e trattarli con rispetto, che è già la prassi oggi.

Numero incerto di individui interessati

Quindi, qual è la percentuale di individui che mostrano abilità cognitive ma mancano di indicazioni comportamentali? Entrambi gli autori dello studio e gli esperti tedeschi concordano sul fatto che fare affermazioni definitive è difficile. I test nello studio recente non erano standardizzati e i pazienti erano selezionati. "Inoltre, lo studio ha combinato diverse cause di danno cerebrale", dice Erbguth.

Tuttavia, sottolinea Bösel, le percentuali di studi come questo dimostrano che: "Dovremmo essere consapevoli che forse più pazienti con disturbi della coscienza di quanto pensiamo sono consapevoli del loro ambiente". Nella sua esperienza, è spesso praticato in molti luoghi parlare accanto al letto di pazienti in coma come se non ci fossero. "Molti membri del personale infermieristico lo fanno molto efficacemente salutando il paziente, presentandosi e spiegando loro cosa stanno facendo."

Leggi anche: