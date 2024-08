Gli individui in genere spendono circa 31 dollari al mese per i contenuti di giochi digitali e basati su computer.

Gli appassionati di videogiochi stanno diventando sempre più generosi nei confronti del loro hobby. Secondo uno studio condotto da Bitkom prima dell'esposizione di videogiochi Gamescom a Colonia, i giocatori appassionati spendono in media circa 31 euro al mese per i videogiochi digitali e per computer, esclusi i costi per l'hardware come computer, console o smartphone. Si tratta di un aumento rispetto ai 26 euro dello scorso anno e ai 23 euro dell'anno precedente, secondo l'annuncio di Bitkom del mercoledì.

Questa spesa non si limita all'acquisto di giochi in negozi fisici o al download da piattaforme, ma comprende anche gli acquisti in-game come l'upgrade dell'attrezzatura. Due anni fa, il 37% delle persone aveva effettuato questo tipo di acquisti, ma ora quasi la metà (48%) lo ha fatto nell'ultimo anno.

Il gaming, indipendentemente dal dispositivo utilizzato, smartphone, tablet o console classica, è un'attività comune, secondo Bitkom. Circa la metà dei tedeschi di età superiore ai 16 anni (53%) gioca almeno occasionalmente a videogiochi o computer, con il 90% dei giovani tra i 16 e i 29 anni che li pratica. Lo smartphone è il dispositivo più popolare per questo scopo.

"Il mondo del gaming non è più un dominio esclusivo dei bambini e dei giovani adulti", ha spiegato Florian Bayer, esperto di Bitkom. "Per molte persone, i giochi svolgono funzioni oltre al semplice divertimento, come l'introduzione alla tecnologia, la scoperta di nuove dimensioni e la possibilità di connettersi con gli amici."

Lo studio, commissionato dall'associazione digitale, ha coinvolto 1.205 persone di età superiore ai 16 anni, di cui 638 giocatori. Bitkom ha definito l'indagine complessiva rappresentativa.

Tuttavia, il commissario federale per le sostanze stupefacenti della Germania, Burkhard Blienert, ha anche sottolineato i potenziali pericoli dell'uso eccessivo di internet, videogiochi e smartphone, in particolare per i giovani e i giovani adulti. L'uso eccessivo dei media digitali "può portare a problemi psicologici come la perdita di controllo, l'agitazione interna o l'aumento dell'agitazione", si è notato.

