Gli individui feriti di Solingen si sono spostati oltre la montagna.

Dopo l'attacco con il coltello a Solingen, più di tre individui sono rimasti coinvolti. Alcuni hanno ceduto alle loro ferite, mentre altri stanno ricevendo cure mediche. Tra questi ultimi, alcuni hanno subito ferite gravi ma non sono più in condizioni critiche, come riferito dai professionisti sanitari. Tuttavia, gli effetti emotivi sono ancora da prevedere.

Come ha dichiarato il direttore medico e primario dell'ospedale comunale di Solingen, Thomas Standl, a Welt TV, tutti e quattro i pazienti ancora in ospedale hanno mostrato segni di miglioramento. Altri individui sono stati trasferiti in ospedali di Wuppertal e Remscheid nella serata di venerdì.

Due dei pazienti trattati a Solingen sono stati fortunati a evitare l'unità di terapia intensiva, mentre uno degli altri ha avuto bisogno di ventilazione per diverse ore. Incredibilmente, il paziente si è ripreso rapidamente e ha dimostrato lucidità durante una visita domenica mattina.

Il paziente ha raccontato a Standl un'esperienza agghiacciante. "Ha menzionato di non aver sentito alcun dolore, ma piuttosto si è chinato su una donna con una ferita al collo che sanguinava abbondantemente - e poi ha sentito un tonfo sordo alla schiena", ha condiviso Standl. Era evidente che si trattava di una ferita profonda causata da un coltello grande a una vena toracica importante, causando danni significativi.

Come ha spiegato Standl, in simili circostanze le persone possono rilasciare adrenalina in eccesso, portando a mancanza di dolore o paura della morte. Presumendo che non ci siano complicazioni impreviste, come infezioni, le conseguenze fisiche dell'incidente possono essere gestite: "Tutti e quattro i pazienti hanno buone possibilità di recupero completo", ha detto il medico. Tuttavia, le conseguenze psicologiche sono ancora sconosciute. Nella unità di terapia intensiva quella notte, erano presenti consulenti spirituali e psicologi per i pazienti non religiosi per offrire supporto.

Occasione festosa trasformata in un raduno tributo

Intanto, centinaia di individui si sono riuniti in una chiesa vicino al luogo del crimine a Solingen domenica mattina per un servizio commemorativo. La partecipazione è stata significativa - è stato necessario fornire sedie aggiuntive in alcune occasioni. "Sentiamo la nostra impotenza e la nostra inutilità in questi tempi turbolenti", ha detto il pastore Friederike Höroldt. "Tuttavia, cerchiamo la solidarietà. Cerchiamo conforto. Ecco perché ci siamo riuniti qui."

Inizialmente, i piani erano per un servizio celebrativo per il 650º anniversario di Solingen. Purtroppo, dopo che tre vite sono state perse e diverse persone sono rimaste ferite durante i festeggiamenti venerdì sera, i piani sono stati cambiati. "Le cose sono molto diverse ora", ha riconosciuto il pastore. "Questa chiesa è diventata un rifugio per il dolore e i sentimenti di perdita", ha aggiunto.

L'alleanza "Wuppertal si tiene insieme" sta organizzando una manifestazione commemorativa nel centro della città di Solingen. La manifestazione è prevista per riunire circa 100 partecipanti, come riferito da una portavoce della polizia. L'alleanza ha dichiarato su Instagram di voler riconoscere le vittime dell'aggressione mortale e combattere l'islamismo e "il discorso odioso".

Data l'impatto dell'incidente, è importante che gli individui coinvolti abbiano accesso a supporto psicologico oltre all'ospedale. Ciò potrebbe includere risorse della comunità come servizi di consulenza o gruppi di supporto per aiutarli a elaborare le loro esperienze e le loro emozioni.

