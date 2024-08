- Gli individui di spirito libero desiderano partecipare a una danza spontanea del fuoco mentre sono nudi.

Forze dell'ordine fermano la danza al fuoco nuda del gruppo hippie "Rainbow Family" nell'Harz

Le forze dell'ordine hanno interrotto una danza al fuoco nuda del gruppo hippie "Rainbow Family" nell'Harz con un'operazione su larga scala. L'operazione, che ha coinvolto i comuni della Bassa Sassonia di Bad Grund e Clausthal, è iniziata nel pomeriggio di lunedì e si è conclusa nelle prime ore di martedì, come annunciato dalle autorità del distretto di Göttingen. Secondo le informazioni della Norddeutscher Rundfunk, erano presenti ancora circa 1000 persone nella zona.

Per il cosiddetto "Rainbow Gathering", centinaia di persone si erano riunite nella zona di protezione del paesaggio su un'area di 200 ettari una settimana prima. Avevano pianificato di ballare nudi intorno a un falò acceso sotto la luna piena della notte di martedì, su una vasta piazza senza alberi, secondo le narrazioni dei partecipanti.

Tuttavia, le autorità sono riuscite a impedire che ciò accadesse. "Il nostro obiettivo principale è proibire il grande falò rituale che la Rainbow Family intende celebrare in memoria di questa notte di luna piena", ha dichiarato un portavoce dell'amministrazione del distretto di Göttingen al quotidiano locale "Harzkurier" in precedenza.

Il gruppo hippie non ha il permesso per il rito del fuoco

I falò sono generalmente proibiti all'interno della zona forestale. Il rischio di incendi boschivi è troppo elevato, hanno messo in guardia i distretti di Goslar e Göttingen in una dichiarazione. I campeggiatori hanno anche ignorato il divieto assoluto di tabacco.

Inizialmente, il gruppo hippie, che promuove la pace nel mondo, aveva intenzione di eseguire il suo rito in un prato nel Malliehagental vicino a Uslar nel distretto di Northeim. Tuttavia, non è stato concesso il permesso per il campeggio, come riferito dall'NDR. Per decreto, la città di Uslar ha classificato il prato come zona limitata dal 14 al 20 agosto.

L'accesso alla zona di protezione del paesaggio tra Bad Grund e Clausthal era stato proibito. Le violazioni possono comportare multe fino a 5000 euro dalle autorità. Alcuni membri della "Rainbow Family" avevano lasciato la zona durante la settimana precedente, ma nuovi partecipanti si erano uniti nel weekend, come riferito dall'agenzia di stampa tedesca.

Evacuazione pacifica del campo

Nel pomeriggio di lunedì sono arrivati la polizia e i vigili del fuoco. I veicoli che ostruivano le vie di accesso per le emergenze sono stati rimossi, così come le tende illegali e sono state comminate multe, secondo i resoconti ufficiali.

Tuttavia, la situazione è rimasta tranquilla. I video sui social media mostrano persone che ballano in abbigliamento minimo o nude con la musica dei tamburi mentre arrivano i servizi di emergenza.

La polizia ha giocato un ruolo cruciale nell'applicare i divieti, rimuovendo i veicoli che ostruivano e le tende illegali durante l'operazione. Tuttavia, l'atmosfera è rimasta relativamente pacifica, con le persone che continuavano le loro attività, compreso il ballo, nonostante la presenza delle autorità.

