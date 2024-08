Gli individui conservatori della Turingia stanno causando problemi ai club.

Il clima politico in Turingia sta influenzando il processo di reclutamento per le squadre sportive, in particolare nella pallacanestro. Allenatori delle squadre di Jena e Erfurt hanno segnalato problemi con i potenziali giocatori tedeschi, in particolare quelli con famiglie, che esprimono preoccupazioni durante le trattative di trasferimento. Björn Harmsen, allenatore della squadra di Jena di seconda divisione, ha notato che "il spostamento a destra e lo sviluppo politico" sta diventando un fattore sempre più significativo.

I sondaggi attuali suggeriscono che il partito estremista di destra AfD guida nelle elezioni di settembre in Turingia con il 30% dei voti, seguito dalla CDU con il 21% e dal BSW.

Florian Gut, allenatore della squadra di Erfurt di terza divisione, condivide esperienze simili. Trovata problematico lo spostamento a destra durante le trattative con giovani giocatori tedeschi con background migratorio. Giocatori e le loro famiglie spesso sollevano la questione all'inizio delle discussioni. Le preoccupazioni riguardo al razzismo e il rafforzamento degli estremisti di destra sono diffuse, causando molta incertezza, soprattutto in Turingia.

Harmsen e Gut hanno esperienze personali con l'estremismo di destra, anche se sono nel passato. Tuttavia, lo considerano un segnale di allarme. "Devono esserci certi valori e norme a cui tutti si attengono. Se i limiti continuano a essere superati e questo viene accettato come la norma - non può essere", ha detto Harmsen. Ha anche notato un aumento dell'accettazione del populismo. "Devono esserci regole di base e non dovrebbero spostarsi troppo", ha aggiunto.

Secondo Gut, l'unità è fondamentale per contrastare questo problema. "Ma è importante che rafforziamo la coesione sociale e non ci facciamo dividere dai populisti di destra che cercano di sfruttare la frustrazione delle persone", ha sottolineato l'allenatore.

Le preoccupazioni espresse dagli allenatori delle squadre sportive della Turingia vanno oltre la pallacanestro, poiché molti atleti in vari sport hanno menzionato l'impatto del clima politico sulle loro decisioni. La popolarità crescente dei partiti di destra come l'AfD nelle trattative sportive può portare a discussioni scomode sulla politica e il potenziale discriminazione.

