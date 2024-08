- Gli individui, compresi un adulto e un minore, subiscono gravi lesioni in un incidente.

Un incidente grave si è verificato domenica pomeriggio vicino a Hasselroth-Neuenhaßlau (distretto di Main-Kinzig) quando un ragazzo di 12 anni a bordo di un monopattino elettrico e un ciclista di 66 anni si sono scontrati violentemente. Secondo i rapporti della polizia, il ragazzo stava uscendo dalla pista sterrata sulla pista ciclabile e non ha visto il ciclista che si avvicinava in tempo. Entrambi hanno riportato ferite gravi.

Il ciclista anziano, nonostante indossasse il casco, ha riportato ferite gravi al volto e è stato portato in ospedale in ambulanza. A causa di problemi respiratori gravi e ferite alla testa, il ragazzo del monopattino elettrico è stato portato in ospedale in elicottero. I danni alla proprietà stimati ammontano a circa 600 euro, come riferito in precedenza da Hessenschau.

La polizia sta indagando sulle circostanze dell'incidente tra il ragazzo del monopattino e il ciclista vicino a Hasselroth-Neuenhaßlau. Al momento del ricovero in ospedale, il ciclista ha richiesto alla polizia di redigere un rapporto a causa della gravità dell'incidente.

