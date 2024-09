Gli individui che si identificavano come maschi hanno avuto il massimo piacere nell'evento del tappeto rosso degli Emmy.

I look classici non hanno mancato il bersaglio del tutto. Ramy Youssef, Joshua Jackson, l'attore di "Fargo" Lamorne Morris e "The Bear" star (e modello di slip Calvin Klein) Jeremy Allen White si sono presentati in modo elegante con semplici smoking.

Tuttavia, alcuni dei look più riusciti della serata hanno sfidato, in modo sottile (e a volte non così sottile), le convenzioni dell'abbigliamento da sera.

Per esempio, l'attore irlandese Andrew Scott ha optato per un'alternativa alla classica camicia bianca e farfallino, indossando una camicia nera a collo basso con ruches sotto un giacca Vivienne Westwood con collo ampio. D'altra parte, l'attore di "Abbott Elementary" Tyler James Williams ha sfoggiato una camicia da smoking Dolce & Gabbana che potrebbe essere stata considerata un tradizionale abbigliamento da cocktail, se non fosse stato per l'assenza di maniche.

Il co-protagonista di Williams, Chris Perfetti, ha sperimentato con le ruches, abbinando i pantaloni a zampa d'elefante e lunghi fino al pavimento a una camicia elaborata della collezione prêt-à-porter primaverile 2025 di Christian Siriano. Allo stesso modo, il co-conduttore della serata Dan Levy ha guardato alle sfilate per la sua scelta di camicia, optando per un design Loewe con collo raffinato e scolpito.

Gli ospiti si sono anche divertiti con i cummerbund, trasformando i soliti simboli di formalità in qualcosa di più giocoso. Per esempio, l'attore di "The Traitors" Alan Cumming ha trasformato il suo cummerbund in un lungo strascico che partiva dalla sua giacca Teddy Vonranson color crema e fungeva da sciarpa. Nel frattempo, i co-protagonisti di "Fellow Travelers" Matt Bomer e Jonathan Bailey hanno utilizzato i cummerbund per migliorare i loro look, con quello di Bailey che si abbinava alla camicia slacciata e scollata del suo completo Giorgio Armani.

Altri accessori divertenti della serata includevano spille da lap

