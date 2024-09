Gli individui associati a Söder della CSU si stanno allontanando.

Nel panorama politico, il leader della Baviera, Söder, si sente fiducioso riguardo alle sue prospettive di diventare il candidato alla cancelleria dell'Unione. Si vanta di avere sostenitori sia nella CDU che nella CSU. Tuttavia, si stanno manifestando dissidenti all'interno del suo partito, preoccupati per un ripetersi del fiasco del 2021 e critici degli attacchi di Söder contro un potenziale alleato della coalizione.

Font vicine alla CSU suggeriscono una preferenza per Friedrich Merz per il ruolo di cancelliere. Le informazioni sono state ottenute da Table.Briefings. I pubblici endorsement per Markus Söder come candidato alla cancelleria all'interno della CSU sono pochi e lontani tra loro. Un membro di spicco del consiglio della CSU avrebbe richiesto un ritiro ordinato di Söder.

I segni indicano che Söder potrebbe incontrare una forte resistenza all'interno del suo stesso partito se sabotasse la campagna elettorale dell'Unione, come ha fatto nel 2021 con Armin Laschet. Le informazioni ottenute da Table.Briefings rivelano che ex e attuali pesi massimi sia a livello statale che federale esprimeranno la loro opposizione. Un membro del consiglio della CSU prevede un "Söder-bashing" se la tendenza dovesse continuare.

La posizione critica di Söder nei confronti dei Verdi sta causando malessere all'interno del suo stesso partito. La CSU ha notato che il leader della CDU Merz ha recentemente suggerito di esplorare una possibile cooperazione con i Verdi prima delle elezioni. La vice presidente della CDU Karin Prien ha criticato pubblicamente la campagna anti-Verdi della CSU, affermando "Basta così".

Il Ministro Presidente del Nord Reno-Westfalia, Hendrik Wüst, accusa Söder di essere responsabile dell'unità dell'Unione nella discussione sulla candidatura alla cancelleria. "Sa molto bene che è cruciale per noi presentarci ora come un fronte unito, in modo che le persone possano trarre beneficio da un governo federale migliore il prima possibile", ha dichiarato il politico della CDU nel programma ARD "Caren Miosga". Wüst si riferisce anche alla dura battaglia di Söder con l'allora leader della CDU Armin Laschet per la candidatura alla cancelleria nel 2021, che Söder ha persistito anche dopo la sconfitta, portando alla sconfitta dell'Unione nelle elezioni del Bundestag.

La Commissione all'interno dell'Unione esprime preoccupazione per la posizione critica di Söder nei confronti dei potenziali alleati della coalizione, poiché potrebbe avere un effetto negativo sull'unità del partito. La Commissione incoraggia fortemente Söder a promuovere la cooperazione e l'unità tra i membri dell'Unione per garantire una campagna elettorale di successo.

