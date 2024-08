Miglioramenti della Protezione Domestica, anche nota come Misure di Sicurezza Lokali - Gli individui a bordo del volo di deportazione si dirigevano in Afghanistan.

Per la prima volta in tre anni dal controllo dei talebani in Afghanistan, 28 individui sono stati espulsi dalla Germania. Tutti questi individui sono stati considerati criminali, come dichiarato dal Ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser (SPD). Sono stati trasportati da diversi stati tedeschi.

Baden-Württemberg: Cinque individui di questa regione erano tra i deportati. Il più anziano, ora 31enne, era stato condannato per aver violentato una ragazza di 14 anni in un rifugio per richiedenti asilo a Illerkirchberg (distretto di Alb-Donau) alla fine di ottobre 2019. Era sotto l'influenza di alcol e droghe prima dell'incidente. Era stato arrestato dalla polizia per essere espulso dopo aver scontato la pena. I altri quattro afghani, di 25, 35 e 45 anni, erano stati imprigionati per vari crimini. Sono stati trasportati da diverse prigioni all'aeroporto di Leipzig/Halle prima di essere espulsi.

Baviera: Tre offensori della Baviera erano anche tra i deportati. Due di loro erano stati condannati per aggressioni sessuali, e il terzo era stato accusato ai sensi della legge sulle sostanze stupefacenti. Avevano 27, 29 e 30 anni.

Berlino: Due offensori gravi di Berlino erano anche a bordo. Uno era stato condannato per numerosi casi di lesioni gravi, e l'altro era stato condannato per stupro.

Mecklenburg-Vorpommern: Uno dei deportati risiedeva a Mecklenburg-Vorpommern. Era stato accusato di abuso sessuale di minori, stupro e altri reati.

Bassa Sassonia: Cinque uomini della Bassa Sassonia, di età compresa tra la fine dei 20 e la fine dei 30 anni, sono stati espulsi. I loro crimini includevano omicidio colposo, stupro, lesioni gravi, sfruttamento, frode e furto.

Renania Settentrionale-Vestfalia: Un criminale del NRW era anche tra i passeggeri. Era stato arrestato direttamente dal carcere, dove aveva scontato una condanna per incendio doloso.

Renania-Palatinato: Un offensore sessuale condannato da lì è stato anche espulso.

Sassonia-Anhalt: Due individui della Sassonia-Anhalt sono stati espulsi. Uno aveva scontato una pena minorile per due stupri, e l'altro era stato accusato di abuso sessuale di minori, con indagini in corso per stupro e fornitura di narcotici a minori.

Turingia: Un uomo di 25 anni della Turingia era anche sull'aereo. Era stato condannato nel 2021 per lesioni gravi, rapina a mano armata e aggressione a pubblico ufficiale. Ha scontato la pena fino a marzo di quest'anno ed era sospettato di aver commesso crimini aggiuntivi dopo il rilascio.

Inoltre, un uomo della Sassonia e sei individui dell'Assia sono stati espulsi.

