Gli indigeni e gli sfollati di Gaza vedono la loro miseria continuare con la nuova leadership di Hamas

Il gruppo palestinese militante ha nominato Yahya Sinwar a capo del suo ufficio politico martedì, sostituendo Ismail Haniyeh, ucciso a Tehran in un attacco che l'Iran ha attribuito a Israele. Israele non ha confermato né negato la responsabilità.

La mossa rafforza il potere all'interno dell'organizzazione sotto Sinwar, che fino a questa settimana era a capo di Hamas a Gaza. Sinwar, un militante temprato con molti anni trascorsi in una prigione israeliana, viene visto come meno disponibile a compromessi nei rapporti con Israele e più vicino all'Iran rispetto al suo predecessore. Israele lo accusa di essere il mandante dell'attacco dell'ottobre 7 e ritiene che si nasconda in un tunnel a Gaza.

"Sono sorpreso da questa mossa", ha detto Hatem Mohammed, 47 anni, un funzionario pubblico palestinese in pensione con sede a Gaza che lavora per l'Autorità palestinese gestita da Fatah, un partito rivale di Hamas. "È una mossa affrettata, irrazionale e reattiva in risposta all'assassinio di Haniyeh. Sanno internamente che non è adatto per il lavoro. È una persona emotiva e impulsiva".

La situazione a Gaza, ha detto a CNN, ha bisogno di un leader che "conosce la politica", come "Haniyeh, (l'ex leader politico Khaled) Meshaal o (il membro anziano di Hamas Mousa Abu Marzook)".

"Questa nomina invia un messaggio che la guerra continuerà. Non so cosa stessero pensando", ha detto Mohammed, che ha detto di aver perso cinque membri della sua famiglia in guerra e di soffrire di infezioni causate da intossicazione alimentare.

La guerra di Israele a Gaza ha ucciso più di 39.000 persone nell'enclave, secondo le autorità palestinesi. Nel frattempo, Sinwar è ritenuto dalle autorità statunitensi essere profondamente sottoterra, possibly circondato da ostaggi israeliani come scudi umani.

L'appuntamento di Sinwar ha gettato incertezza sul destino dei negoziati per il cessate il fuoco con Israele che vedrebbero anche la liberazione di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. È difficile da raggiungere, viene considerato più intransigente di Haniyeh e viene visto come meno vulnerabile alla pressione dei paesi arabi rispetto a Haniyeh, che viveva a Qatar.

"Non ci importa chi nominano (come leader). Ci sono tanti nomi, ma la morte è sempre la stessa. Non ci hanno portato altro che distruzione", ha detto Ismail Jalal, padre di due figli nel nord della Striscia di Gaza che dice di fare fatica a trovare cibo per i suoi figli malati. "Tutto ciò che chiediamo è un cessate il fuoco. Qualcuno che possa raggiungere un accordo e salvare ciò che resta del nostro popolo e dei bambini che muoiono ogni giorno... qualcuno che possa praticare la moderazione, senza slogan vuoti".

Abu Fadi Rafeeq da Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, e sfollato a Khan Younis, ha detto che la decisione di nominare Sinwar è stata "incauta". Il nuovo leader è "ostinato" e "lascerà morire l'intera popolazione solo per mantenere la parola".

"Non soffre come me. Non ha fame come me. Non ha perso tutta la sua famiglia come me", ha detto a CNN, aggiungendo di aver perso 38 membri della sua famiglia, tra cui entrambi i genitori, le sue due sorelle e i loro figli e le due mogli dei suoi fratelli.

"Ho perso tutto. La mia casa, la mia anima e la mia famiglia", ha detto.

Israele ha lanciato la guerra in risposta all'attacco guidato da Hamas dell'ottobre 7 su Israele che ha ucciso 1.200 persone e più di 250 rapiti, secondo le autorità israeliane.

Despite some Gazans being disgruntled with Hamas’ choice of political leader, there are indications that support for the organization remains significant in the enclave.

Polling in Gaza faces multiple challenges, including population displacement, people’s reluctance to criticize Hamas publicly and the risks to personal safety in wartime. But one survey conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research between May 26 and June 1 in the West Bank and Gaza showed that only 8% of Gazans blame Hamas for their suffering, with two-thirds blaming Israel. Of Gazan respondents, 46% supported Hamas returning to power in the enclave after the war. Satisfaction with Hamas’ performance stood at 64% and Sinwar’s at 50%.

“He’s the best choice to lead the next phase”, said Abu Ali, an injured Gazan who said he was a Hamas fighter. “He’s the only one who has lived this ordeal”.

CNN’s Abbas Al Lawati contributed to this report.

