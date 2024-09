Gli inchieste indicano che l'SPD nel Brandeburgo è in ritardo rispetto all'AfD.

Per il Presidente del Consiglio del Brandeburgo Woidke, domenica è stata amara: gli ultimi sondaggi pre-elettorali suggeriscono che l'AfD supera significativamente l'SPD. Addirittura, tre partiti potrebbero non ottenere un seggio nel parlamento.

A tre giorni dalle elezioni statali del Brandeburgo di domenica, un sondaggio Insa, in collaborazione con "Märkische Oderzeitung", "Lausitzer Rundschau" e "Märkische Allgemeine Zeitung", mostra l'AfD, guidata dal candidato principale Hans-Christoph Berndt, in testa con il 28%, seguita dall'SPD, guidata da Woidke, con il 25%.

La CDU, guidata dal candidato principale Jan Redmann, è al terzo posto con il 16%, seguita dallaAlleanza per Sahra Wagenknecht (BSW), guidata dal candidato principale Robert Crumbach, con il 14%. I Verdi e i Voti Liberi sono entrambi al 4%, mentre La Sinistra raggiunge il 3%. Questi ultimi tre partiti potrebbero non superare la soglia del 5%, mancando così la rappresentanza nel parlamento statale di Potsdam. Tuttavia, possono ancora sperare nei seggi diretti, grazie alla "clausola del mandato di base".

Un singolo mandato diretto basta per l'accesso al parlamento

Alle elezioni del 2019, i Verdi e i Voti Liberi hanno ottenuto rispettivamente un mandato diretto, anche se nessuno dei due partiti ne era particolarmente dipendente. I Verdi hanno ottenuto il 10,8%, mentre i Voti Liberi il 5,0%. La Sinistra, con il 10,7%, ha ottenuto quattro mandati diretti nel 2014.

L'SPD è uscito vincitore dalle elezioni del 2019 con il 26,2%, seguito dall'AfD con il 23,5%. L'SPD ha quindi formato una coalizione con la CDU, che aveva il 15,6%, e i Verdi. Questa alleanza ha governato lo stato da allora, ma una maggioranza potrebbe sfuggirle secondo i risultati del nuovo sondaggio.

Anche una collaborazione tra SPD e CDU contro AfD e BSW non raggiungerebbe la maggioranza. Considerando che gli altri partiti rifiutano la collaborazione con l'AfD, la BSW potrebbe trovare favore, alla luce dei recenti colloqui sull'ingresso in governi guidati dalla CDU in Sassonia e Turingia.

Woidke accenna alle dimissioni

Il Presidente del Consiglio Woidke ha fatto intendere che rinuncerà alla guida del governo se l'SPD non otterrà il primo posto - una situazione suggerita anche da altri sondaggi recenti.

Insa ha interrogato 1.000 elettori del Brandeburgo da lunedì scorso a oggi per le loro preferenze elettorali. Il FDP, che è entrato per l'ultima volta nel parlamento statale nel 2009, è al 2% in questo sondaggio. Alle elezioni del 2015, il FDP ha ottenuto il 4,1%. Altri partiti restano al 4,1% in questo sondaggio.

I risultati del recente sondaggio Insa, condotto da lunedì scorso a oggi, mostrano l'AfD in testa all'SPD, guidata dal Presidente del Consiglio Dietmar Woidke, con il 28% e il 25% rispettivamente, sollevando preoccupazioni per la rappresentanza dell'SPD nel parlamento statale di Potsdam.

Di fronte a questi sondaggi, il Presidente del Consiglio Woidke ha accennato alla possibilità di dimettersi se l'SPD non otterrà il primo posto, suggerendo un possibile cambio di guida se i sondaggi continueranno a riflettere queste tendenze.

Leggi anche: