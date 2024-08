Gli incendi boschivi vicino ad Atene si attenuano lentamente

La situazione ad Atene si sta alleviando leggermente dopo i devastanti incendi nella zona circostante. Il dipartimento dei vigili del fuoco rimane in allerta massima, tuttavia, poiché gli incendi non sono ancora stati spenti. Coloro che returns home sono accolti da una scena di devastazione.

In Grecia, gli incendi boschivi intorno ad Atene si sono attenuati grazie al diminuire dei venti. "La situazione è migliorata, ma ci sono ancora incendi isolati," ha dichiarato un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco locale. "Rimaniamo in allerta massima." L'incendio si è propagato, secondo i resoconti dei testimoni oculari, fino a 14 chilometri dal centro della città di Atene e ha raggiunto il sobborgo di Vrilissia, dove è stata trovata morta una donna di 64 anni in un negozio.

Il governo greco ha annunciato aiuti e risarcimenti per coloro che sono stati colpiti dall'incendio, che ha finora danneggiato circa 10.000 ettari di terreno - un'area pari a circa 14.000 campi da calcio, secondo l'Osservatorio Nazionale di Atene. Le misure statali includono sovvenzioni per l'affitto, una sospensione di tre anni delle tasse sulla proprietà e assistenza finanziaria. Nel frattempo, aerei antincendio provenienti dalla Francia e dall'Italia sono arrivati, mentre il cielo fumoso sulla capitale greca ha iniziato a schiarirsi.

In precedenza, la Grecia aveva attivato il meccanismo europeo di protezione civile. Oltre all'aiuto dalla Francia, dall'Italia e dalla Repubblica Ceca con aerei e vigili del fuoco, la Spagna e la Turchia hanno anche offerto il loro supporto. Durante la giornata, i residenti e i vigili del fuoco sono tornati alle parti colpite di Atene per valutare i danni.

Sono stati accolti da una scena di devastazione: le cucine e i soggiorni erano anneriti dal fuoco, i soffitti erano crollati e le auto erano ridotte a scheletri carbonizzati. Più di 30 aree, nonché almeno tre ospedali, hanno dovuto essere evacuate. Alcune parti della regione di Atene hanno subito interruzioni di corrente. Le strade per il porto di Rafina a nordest della capitale sono state deviate. Il paese rimane in allerta massima fino a giovedì a causa dei venti forti previsti e delle temperature di 40 gradi Celsius.

La causa dell'incendio rimane sconosciuta. Da maggio, centinaia di incendi boschivi si sono verificati in tutta la Grecia. Anche se questo non è insolito in Grecia durante l'estate, il clima eccezionalmente caldo e secco, legato al cambiamento climatico, ha aumentato la frequenza e l'intensità degli incendi, secondo gli scienziati. Dopo l'inverno più caldo mai registrato e un lungo periodo di siccità estrema, la Grecia si sta dirigendo verso l'estate più calda mai registrata.

