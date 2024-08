Gli incendi boschivi si stanno avvicinando ad Atene.

Al mattino, cinque città vicine ad Atene e due ospedali a Penteli, circa 15 chilometri a nord-est della capitale, erano già state evacuate. Nove ulteriori luoghi sono stati evacuati domenica, tra cui la storica città di Maratona. Il sindaco di Maratona, Stergios Tsirkas, ha descritto la situazione come un "evento catastrofico di proporzioni bibliche".

ERT, una stazione televisiva, ha riferito che un muro di fuoco largo 30 chilometri e alto fino a 25 metri si stava avvicinando ad Atene. I pompieri hanno lottato contro le fiamme per tutta la notte fino a lunedì, ma nonostante i loro sforzi eroici, l'incendio si è diffuso rapidamente, secondo il portavoce dei vigili del fuoco Vassilis Vathrakogiannis. Più di 670 pompieri stanno combattendo l'incendio con 183 automezzi, 32 aerei e elicotteri.

Due pompieri sono rimasti feriti mentre combattevano l'incendio. Tredici persone sono state ricoverate per problemi respiratori. Le donne in gravidanza e coloro che hanno condizioni di salute sono stati consigliati di evitare attività all'aria aperta.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per gli incendi in Grecia e ha promesso il suo sostegno in qualsiasi modo necessario. Il Centro di Coordinamento della Risposta alle Emergenze della Commissione Europea (ERCC) è stato attivato per coordinare la risposta europea.

