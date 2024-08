Gli incendi boschivi raggiungono i sobborghi di Atene, costringendo migliaia di persone a fuggire

A Penteli e Vrilissia si sono svolte scene impensabili: i residenti, muniti di maschere protettive, hanno disperatamente spruzzato d'acqua le loro case per proteggerle dalle fiamme in arrivo e dal fumo pungente. Il portale delle notizie newsit.gr ha citato il sindaco di Penteli, Natassa Kosmopoulou, secondo cui una scuola e diverse case erano in fiamme, con il fuoco che avanzava verso il municipio. La situazione era "drammatica".

Almeno un vigile del fuoco ha riportato gravi ustioni, secondo il suo distaccamento, mentre un altro è stato ricoverato per difficoltà respiratorie e altri 13 sono stati trattati per problemi respiratori.

I residenti di alcune parti del distretto ateniese di Chalandri sono stati anche ordinati di evacuare precauzionalmente, con il sindaco, Simos Roussos, che ha detto a ERT che le fiamme erano "molto vicine". In precedenza, un ospedale pediatrico e una clinica militare erano stati evacuati a Penteli, con otto persone ricoverate per inalazione di fumo. Lo stadio olimpico di Atene, situato a nord di Atene vicino a Chalandri, è stato aperto come rifugio d'emergenza. Tre grandi ospedali sono stati messi in allerta massima.

Il lunedì, le fiamme continuavano a diffondersi sul monte Penteli, che si trova a 1.109 metri e si trova sulla periferia nord-orientale di Atene. Circa 700 vigili del fuoco con 190 veicoli, 30 aerei e elicotteri stavano lottando contro l'incendio.

Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha interrotto le sue vacanze estive e è tornato nella capitale. La Grecia ha richiesto l'assistenza dell'UE per combattere gli incendi boschivi. Secondo la Commissione UE, il meccanismo di protezione civile dell'UE è stato attivato su richiesta della Grecia.

L'Italia, la Francia, la Repubblica Ceca e la Romania hanno inviato unità di vigili del fuoco per supportare la Grecia. La Francia ha inviato 180 vigili del fuoco, 55 camion e un elicottero, secondo il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin. La Spagna e la Turchia erano anche in fase di finalizzazione dell'assistenza, secondo il ministero della Protezione civile della Grecia.

La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha dichiarato su X: "Siamo al fianco della Grecia nella sua lotta contro gli incendi devastanti".

Gli incendi boschivi sono iniziati domenica pomeriggio nel paese di Varnavas, a 35 chilometri a nord-est di Atene. ERT ha riferito che entro il lunedì, una parete di fuoco larga 30 chilometri e alta fino a 25 metri si stava muovendo verso Atene.

I vigili del fuoco hanno lottato contro le fiamme per tutta la notte, ma nonostante i loro sforzi, il fuoco si è diffuso rapidamente a causa dei forti venti. Il lunedì, il fuoco si è esteso a un totale di 40 aree in più.

La domenica, le autorità hanno ordinato l'evacuazione della città storica di Maratona, situata a nord-est di Atene, e di altre sette città. Il sindaco di Maratona, Stergios Tsirkas, ha detto a Skai TV che la sua città stava vivendo un "evento catastrofico biblico", aggiungendo: "Tutta la città è in fiamme".

La Grecia sta vivendo temperature record da quando l'inverno più caldo della storia si è trasformato in giugno e luglio, i mesi più caldi dal 1960. Ciò ha portato a un rischio estremamente elevato di incendi boschivi, con diversi incendi che si verificano quotidianamente.

Gli incendi hanno risvegliato i ricordi in Grecia del disastro del 2018 nella città costiera di Mati vicino a Maratona, dove 104 persone sono morte, molte mentre fuggivano dalle fiamme nei loro veicoli.

I residenti nelle aree interessate sono stati consigliati di seguire gli ordini di evacuazione, poiché il fuoco continuava a rappresentare una minaccia significativa per le città vicine. Il governo greco, insieme all'aiuto internazionale, era heavily involved in controlling the wildfires and providing necessary assistance.

