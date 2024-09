Gli impiegati di alto livello dei Servizi Segreti stanno dimettendo in mezzo al caos interno dell'organizzazione.

Gli annunci di pensionamento sono stati effettuati prima dell'evento del 13 luglio a Butler, Pennsylvania, dove un individuo ha tentato di assassinare Trump, colpendolo all'orecchio, secondo le fonti di CNN. Questi pensionamenti creano un vuoto nell'esperienza di leadership mentre l'istituzione traccia il suo cammino verso il futuro.

La direttrice Kimberly Cheatle del Servizio Segreto ha rassegnato le dimissioni dopo il tentativo di rally sulla vita di Trump, e l'ufficiale responsabile delle operazioni di protezione è andato in pensione questa settimana.

Durante il rally di luglio, un agente del Servizio Segreto è riuscito a sparare e neutralizzare il potenziale assassino. Attualmente, i procuratori federali hanno incriminato Ryan Routh per un precedente tentativo sulla vita di Trump questo mese al Trump International Golf Club a West Palm Beach, Florida, dove l'ex presidente stava giocando a golf.

Le fonti hanno riferito che Vince Tutoni, che attualmente serve come direttore ad interim del Servizio Segreto dopo l'appuntamento di Ronald Rowe come direttore ad interim a fine luglio, se ne andrà presto. In precedenza, Tutoni ha ricoperto il ruolo di assistente direttore per gli Affari Intergovernativi e Legislativi.

Brian Lambert, assistente direttore dell'Ufficio delle Indagini, sta pianificando di andarsene nelle prossime settimane, secondo le fonti.

John Buckley, il agente speciale a capo dell'Ufficio delle Operazioni di Protezione, ha annunciato le sue intenzioni di andare in pensione a breve.

CNN ha contattato il Servizio Segreto per un commento.

CNN’s Sean Lyngaas ha contribuito a questo report.

Dopo il tentativo sulla vita di Trump al rally di luglio, le discussioni politiche sulla efficacia e la preparazione del Servizio Segreto si sono intensificate. La rinuncia di John Buckley, l'agente speciale a capo dell'Ufficio delle Operazioni di Protezione, aggiunge al dibattito politico sull'agenzia durante un momento critico.

