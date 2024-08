- Gli impianti di biogas sono minacciati di chiusura

Una consistente parte delle piantagioni di biogas in Turingia sta gradualmente uscendo dal programma di sovvenzioni limitato a 20 anni. Questi importanti produttori di energia, che contribuiscono circa il 20% di energia rinnovabile nello stato, si trovano così di fronte alla chiusura. Questo è inaccettabile per il Ministro dell'Energia della Turingia, Bernhard Stengel (Verdi).

"Il governo federale deve finalmente sostenere l'energia bio. Gli operatori delle piantagioni di biogas hanno bisogno di chiarezza e sicurezza di pianificazione - altrimenti le piantagioni potrebbero scomparire", ha detto Stengel all'agenzia di stampa dpa a Erfurt. Ha quindi richiesto miglioramenti delle sovvenzioni dal suo collega del partito, il Ministro dell'Economia federale, Robert Habeck.

Spesso parte dell'approvvigionamento di calore nei villaggi

Stengel: "Se gli operatori chiudono per motivi economici, sarebbe una perdita per tutti, per la creazione di valore regionale e la protezione del clima. Senza biogas, non riusciremo a raggiungere la transizione energetica, sia nel settore dell'energia che in quello del calore".

Secondo il suo ministero, quasi 400 centrali a biogas sono operative nello stato. Alcune piantagioni sono anche collegate alle reti di riscaldamento distrettuale e thus formano un'importante parte dell'approvvigionamento di calore regionale, specialmente nelle aree rurali.

Spesso necessari aggiornamenti tecnici

Il problema: una consistente parte delle piantagioni di biogas è stata costruita tra il 2004 e il 2009 e sta quindi gradualmente perdendo la sua sovvenzione secondo la Legge sulle Energie Rinnovabili (EEG), senza più alcun compenso regolamentato. Inoltre, sono spesso necessari aggiornamenti tecnici per il loro funzionamento continuo, insieme ad altri investimenti. Lo scopo è almeno quello di garantire l'esistente parco di impianti, dice il ministro.

La quota di residui come letame, rifiuti bio e sterco come substrato nell'uso dell'energia bio in Turingia è circa il 70%. Così, l'energia bio non è in concorrenza con la produzione alimentare, ma piuttosto parte di un'economia agricola circolare. Inoltre, servono come secondo pilastro economico per molte aziende agricole.

Secondo l'Associazione del Biogas, i premi per l'operazione flessibile delle piantagioni di bioenergia sono insufficienti e i volumi delle offerte per le piantagioni di bioenergia sono troppo bassi. Così, mancano gli incentivi. L'Associazione del Biogas rappresenta l'industria del biogas all'interno della Federazione Tedesca delle Energie Rinnovabili.

"Con la chiusura delle piantagioni di biogas a causa dei limiti del programma di sovvenzioni, rischiamo di perdere un importante contributo ai

