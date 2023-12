Gli iconici ciliegi di Washington potrebbero raggiungere un picco di fioritura da record grazie all'aumento delle temperature

Quest'anno l'albero indicatore ha iniziato a germogliare - la prima fase del ciclo di fioritura - già a metà febbraio. Questo può significare solo una cosa: la primavera (e la stagione dei ciliegi in fiore) sta arrivando in anticipo.

Secondo gli esperti, quest'anno potrebbe essere una fioritura precoce da record, dato che le temperature si sono alzate ben oltre la media di febbraio. Nell'ultimo secolo, la media storica della fioritura al Tidal Basin è stata il 4 aprile, ma i registri mostrano che negliultimi decenni è arrivata prima del solito.

Il picco di fioritura più precoce è stato registrato il 15 marzo 1990. Michael Litterst, responsabile delle comunicazioni per il National Mall and Memorial Parks del National Park Service, ha detto di ritenere che quella data sia "certamente in gioco quest'anno".

"Tutte le indicazioni indicano che la fioritura sarà più precoce della media", ha dichiarato Litterst alla CNN. L'anno scorso il picco di fioritura è stato il 25 marzo. "Siamo a circa un mese da quella data, ma visto quello che abbiamo visto finora e viste le previsioni, credo che probabilmente ci troveremo di fronte a qualcosa di più precoce".

Il picco di fioritura varia ogni anno a seconda delle condizioni meteorologiche. Secondo il National Park Service, di solito gli alberi di Yoshino raggiungono il picco di fioritura tra l'ultima settimana di marzo e la prima di aprile. Il periodo di fioritura può durare anche diversi giorni: tutto dipende dalle condizioni meteorologiche.

Ma con l'aumento dell'inquinamento che riscalda il pianeta, le temperature si fanno più calde. E gli inverni caldi provocano la fioritura anticipata di piante e alberi. Diversi susini giapponesi, per esempio, che di solito sono gli alberi che fioriscono più precocemente, sono sbocciati intorno al National Mall già a fine gennaio.

"Il calore è ciò che in parte spinge alberi come questi a fiorire", ha detto Litterst. "E se si considera quanto è stato mite questo inverno e il fatto che quest'anno non abbiamo avuto neve o precipitazioni ghiacciate, non è una sorpresa che stiamo assistendo a questo fenomeno".

Litterst ha detto di aver notato un collegamento tra le temperature più calde e l'anticipo del picco di fioritura. Ad esempio, la temperatura media annuale al Martin Luther King Memorial e intorno al Tidal Basin è "aumentata di 2,5 gradi Fahrenheit in modo statisticamente significativo tra il 1895 e il 2017", ha detto.

Contemporaneamente al riscaldamento delle temperature, anche le date del picco di fioritura si sono spostate in anticipo di circa sei giorni.

"E non sorprende che le persone arrivino prima" per vedere gli iconici fiori di ciliegio della capitale, ha aggiunto.

Non è solo Washington, DC. Secondo il National Phenology Network, l'inizio della primavera - quando le prime foglioline emergono dalle gemme delle piante rimaste dormienti durante l'inverno - è già il più precoce mai registrato in alcune zone del Sud-Est, del Midwest meridionale e del Mid-Atlantic.

Anche a New York la primavera è iniziata 32 giorni prima del normale.

"La primavera sta arrivando in anticipo in gran parte degli Stati Uniti meridionali e orientali", ha dichiarato alla CNN Brad Rippey, meteorologo del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. "Qui nel medio Atlantico, questo significa tutto, dagli alberi in boccio ai crochi in fiore, ai guardoni primaverili che fanno un sacco di rumore - e a febbraio, per giunta".

Molte specie vegetali oltre ai fiori di ciliegio - tra cui narcisi, amamelide e forsizia - stanno iniziando a germogliare in Oriente. Theresa Crimmins, direttrice della Rete nazionale di fenologia degli Stati Uniti, ha affermato che si tratta di piante che rispondono alle prime temperature calde.

"Le piante, soprattutto quelle dei sistemi temperati, rispondono a una serie di segnali per svegliarsi in primavera, tra cui l'esposizione al freddo in inverno, l'esposizione al caldo in primavera e la lunghezza del giorno", ha dichiarato alla CNN.

Ma visti i recenti cambiamenti irregolari dei modelli meteorologici, è possibile che le temperature si spostino di nuovo.

Secondo il National Park Service, un clima fresco e sereno prolunga in genere la durata della fioritura, mentre una giornata piovosa e ventosa può porre bruscamente fine alle effimere fioriture.

E una gelata tardiva può impedire agli alberi di fiorire del tutto.

Ciò significa che se si verifica un'altra ondata di freddo dopo questo periodo di caldo precoce, secondo Crimmins potrebbe essere dirompente e dannosa per il ciclo delle piante. Quando i boccioli dei fiori si sviluppano, molte specie perdono la capacità di tollerare le temperature fredde, il che significa che una gelata potrebbe uccidere i fiori e lasciare le colture di frutta e altri prodotti vulnerabili alle gelate primaverili.

Rippey ha detto che gli inverni caldi seguiti da gelate primaverili sono diventati più comuni negli ultimi anni. Nel 2017, ad esempio, una forte gelata primaverile a marzo ha danneggiato diverse colture di frutta - pesche, mirtilli, mele e fragole - in Stati come la Georgia e la Carolina del Sud, con un tributo economico di circa 1,2 miliardi di dollari.

Per quanto sia bello avere temperature tra i 70 e gli 80 gradi in questo periodo dell'anno, il fatto che non sia "normale" può avere un profondo impatto sull'ecosistema", ha detto Rippey. "Anche una tipica gelata primaverile può danneggiare le colture di frutta commerciali e da giardino che sono state spinte a fiorire dal calore di fine inverno".

Litterst del National Park Service ha dichiarato che intende annunciare la data prevista per il picco di fioritura il 1° marzo. Per il momento, si può dire che potete anticipare i vostri piani per fotografare i ciliegi in fiore a Washington.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com