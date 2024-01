Gli Houthi lanciano un altro attacco con i droni contro le rotte di navigazione del Mar Rosso

L'attacco con il vascello di superficie senza equipaggio (USV) segna la prima volta che gli Houthi hanno usato questo tipo di arma da quando hanno iniziato a prendere di mira le navi mercantili nel sud del Mar Rosso dopo l'inizio della guerra a Gaza. L'USV ha viaggiato dallo Yemen nelle rotte di navigazione internazionali "chiaramente con l'intento di fare del male" prima di esplodere, ha dichiarato il viceammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando centrale delle forze navali statunitensi.

Non è stato chiaro se fosse stata presa di mira una nave specifica, e l'USV è esploso senza causare danni a nessuna nave o ferire alcun equipaggio.

Si tratta del 25° attacco Houthi a navi nel Mar Rosso dal 18 novembre, ha dichiarato Cooper. È quasi certo che gli attacchi continueranno, ha detto Cooper, spingendo gli Stati Uniti a creare una coalizione multinazionale per difendere le rotte di navigazione cruciali nel Mar Rosso e attraverso il rettilineo di Bab el-Mandeb.

Si ritiene che gli Houthi, che hanno sede nello Yemen, siano stati armati e addestrati dall'Iran e si teme che i loro attacchi possano aggravarsi e alimentare un più ampio conflitto regionale. E mentre gli attacchi continuano, con le principali compagnie di navigazione e petrolifere che evitano l'area, ci sono reali preoccupazioni per l'impatto sull'economia globale.

"Non ci sono segni che il loro comportamento irresponsabile stia diminuendo", ha detto Cooper ai giornalisti in un briefing giovedì mattina.

Il mese scorso, il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha annunciato l'inizio dell'Operazione Prosperity Guardian con l'obiettivo di scoraggiare gli attacchi Houthi e salvaguardare le rotte di navigazione.

Cooper ha detto che la coalizione è ora composta da 22 Paesi e si prevede che cresca. Dall'inizio dell'operazione, l'operazione ha abbattuto 19 droni e missili lanciati dal territorio Houthi, oltre ad aver affondato 3 piccole imbarcazioni Houthi, ha dichiarato Cooper.

Sebbene ci fosse una presenza marittima nel Mar Rosso prima dell'operazione Prosperity Guardian, era "episodica al massimo", ha detto Cooper, perché non era necessaria. Ma il numero e la frequenza degli attacchi Houthi richiedono una presenza persistente.

Attualmente nel Mar Rosso e nelle sue vicinanze sono presenti 5 navi da guerra di diversi Paesi, nonché aerei da ricognizione con e senza equipaggio e jet da combattimento della portaerei USS Dwight D. Eisenhower che contribuiscono allo sforzo, ha dichiarato Cooper.

Gli Houthi hanno iniziato a lanciare gli attacchi subito dopo l'inizio della guerra di Gaza, affermando di voler colpire le navi legate a Israele in segno di solidarietà con il popolo palestinese.

Ma la maggior parte dell'ultima dozzina di attacchi non aveva alcun legame con Israele, ha detto Cooper, anche se ciò attira altre nazioni nella situazione.

Secondo le stime degli Stati Uniti, 55 Paesi hanno legami diretti con le navi attaccate, sia attraverso lo stato di bandiera della nave, sia attraverso la nazionalità dell'equipaggio, l'origine e la destinazione della nave o la sua proprietà.

"L'impatto di questi attacchi si diffonde in tutto il mondo e, come abbiamo detto, questo è un problema internazionale che richiede una soluzione internazionale", ha detto Cooper.

Non ci sono informazioni specifiche sul fatto che le navi da guerra statunitensi siano state direttamente prese di mira negli attacchi, ha detto Cooper, ma ha notato che molti degli attacchi sono avvenuti in prossimità di navi statunitensi, che adottano azioni di difesa per proteggere se stesse e le navi commerciali.

In risposta alla minaccia per il trasporto marittimo, la Marina è in frequente comunicazione con le navi commerciali che transitano nel Mar Rosso.

"Forniamo molti consigli in termini di buone pratiche su quando transitare, quando non transitare, dove transitare, come farlo, come comunicare con noi", ha detto Cooper. Dall'inizio dell'operazione sono transitate nel Mar Rosso circa 1.500 navi mercantili, anche se alcune delle più grandi compagnie di navigazione del mondo hanno deciso di evitare questa via d'acqua critica per problemi di sicurezza.

Alla domanda su una nave da guerra iraniana nel Mar Rosso meridionale, Cooper ha risposto di non essere preoccupato. L'Iran ha sempre avuto una nave ausiliaria e una nave da combattimento nell'area negli ultimi tre anni, e la nave da guerra non rappresenta una minaccia aggiuntiva.

"Questa nave è stata presente", ha detto Cooper. "Oggi non rappresentano una grande preoccupazione.

Fonte: edition.cnn.com