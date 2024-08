Gli Houthi assaltano l'ufficio delle Nazioni Unite nello Yemen

In passato, i combattenti houthis hanno già preso in custodia due dipendenti dell'ONU. Ora, assaltano un ufficio delle Nazioni Unite a Sanaa. La milizia alleata con l'Iran prende in ostaggio decine di persone nel processo.

I ribelli houthis in Yemen hanno assaltato un ufficio delle Nazioni Unite nella capitale, Sanaa. La milizia ha preso 13 dipendenti dell'ONU e più di 50 operatori umanitari, nonché un membro del personale diplomatico, secondo l'Ufficio per i diritti umani dell'ONU a Ginevra. Alcuni sono stati prelevati anche dalle loro case, lontano dall'ufficio.

Questi incidenti si sono verificati il 6 e il 7 agosto. All'inizio è stato mantenuto il silenzio nella speranza di una rapida risoluzione. Il Commissario dell'ONU per i diritti umani, Volker Türk, ha invitato le autorità a liberare subito i detenuti, poiché sono trattenuti senza contatti con il mondo esterno.

La milizia houthis, militarmente e politicamente allineata con l'Iran, non ha risposto alle richieste di commento. Controllano la capitale e parti più ampie del nord. I ribelli houthis hanno già preso in custodia due funzionari dei diritti umani dell'ONU nel novembre 2021 e nell'agosto 2023.

Dipendente dell'ONU costretto a fare una falsa confessione

Uno di loro è stato costretto a confessare presunte attività di intelligence, come si vede in video online, secondo Türk. Ha condannato questo come una violazione dei diritti umani, affermando che tali confessioni sono infondate.

Il Yemen è in un conflitto devastante dal tardi 2014, tra il governo, i ribelli houthis e i loro alleati. L'Arabia Saudita sostiene il governo nella sua lotta contro i houthis, che hanno occupato il paese nel 2014 e si sono radicati nel nord. Le Nazioni Unite considerano il conflitto in Yemen un catastrophe umanitaria, che spinge il paese sull'orlo della carestia.

