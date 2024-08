- Gli hockey-off sono una vergogna.

La squadra tedesca di hockey non dimenticherà l'accesso di rabbia del olandese Duco Telgenkamp

Anche durante la loro lunga serata fuori a Parigi, i giocatori di hockey tedeschi non sono riusciti a dimenticare la rabbia causata dal comportamento antisportivo dell'olandese Duco Telgenkamp. "Non chiederò una squalifica", ha detto l'allenatore capo André Henning il giorno successivo alla finale animata: "Non è compito mio. La critica pubblica che sta ricevendo ora è abbastanza severa".

Telgenkamp si era già scusato online per il suo comportamento inappropriato, ha detto Henning, ma non lo aveva fatto di persona la sera prima. "Posso immaginare che Duco si sia fatto trascinare dall'emozione del momento. Era sicuramente esagerato, ma il mondo dell'hockey non finirà per questo", ha detto Henning.

Dopo la finale tra Germania e Olanda (1:3 ai tiri di rigore), il 22enne Telgenkamp si è dimostrato un perdente sportivo. Si è piazzato di fronte al portiere tedesco Jean-Paul Danneberg e si è messo il dito sulla bocca. Poi ha toccato l'elmetto del portiere. Questo gesto ha scatenato una rissa e uno scambio di parole tra diversi giocatori di entrambe le squadre.

Telgenkamp aveva segnato in precedenza il penalty decisivo per la vittoria olimpica dell'Olanda, lasciando i campioni del mondo tedeschi con l'argento. Nonostante questo, la squadra ha festeggiato con i tifosi in un bar del centro città.

L'olandese criticato sui social media

"Sembra che siano saltati molti fusibili lì. Le mie sincere condoglianze per un simile comportamento antisportivo", ha detto Danneberg: "I tifosi lo hanno fischiato quando ha ricevuto la medaglia. Non potrebbe essere peggio".

Telgenkamp sembrava sorpreso di essere fischiato rumorosamente durante la cerimonia di premiazione. "Dev'essere stato doloroso per lui", ha detto il 40enne Henning. Dopo tutto, aveva rovinato il momento più grande della sua carriera da solo. Il olandese è stato anche pesantemente criticato sui social media per il suo comportamento scorretto.

L'azione di Telgenkamp è stata scatenata dalle dichiarazioni di Danneberg prima della finale dei due acerrimi rivali. "Andiamo lì con un petto molto ampio perché penso che gli olandesi siano molto spaventati da noi", aveva detto il portiere tedesco. Telgenkamp e i suoi compagni di squadra si sono sentiti provocati da questo.

"Non avrei dovuto farlo, è stato l'emozione", ha detto Telgenkamp pentito. "Non è stato molto intelligente da parte mia tornare dal portiere. Voglio dire, abbiamo vinto e poi non avrei dovuto lasciarmi andare così".

Dopo le scuse di Telgenkamp, l'episodio sgradevole sembra essere stato dimenticato dalla squadra tedesca, e non ci sono segni di una punizione dalla federazione internazionale. "Saremo anche in grado di superare questa cosa e perdonare gli olandesi, dopotutto li abbiamo anche congratulati", ha detto Henning.

La squadra di hockey maschile punta all'oro successivo

Dopo la sconfitta amara, la squadra ora affronta un cambiamento sportivo. "Certamente, le carriere di importanti giocatori termineranno. Ciò significa che la storia di questa specifica squadra è ora finita, con un capitolo finale drammatico e triste", ha detto Henning. L'attaccante Niklas Wellen è probabile che si ritiri dalla squadra nazionale, e altri giocatori esperti potrebbero seguirlo. "Attaccheremo di nuovo al campionato europeo a casa prossima estate e guarderemo anche avanti a LA", ha detto l'allenatore capo.

Certo, proveranno anche a ripetere la loro ultima vittoria olimpica del 2012 alle prossime Olimpiadi estive a Los Angeles tra quattro anni. "Questo continuerà a disturbare i ragazzi per settimane, mesi o addirittura fino al loro ultimo giorno - perdere l'oro", ha detto Henning: "Ma alla fine, abbiamo fatto un viaggio incredibile". Dopotutto, nella sola

