Gli ex lavoratori elettorali della Georgia possono rivalersi immediatamente sui beni di Giuliani, dice il giudice

In genere, le donne che hanno fatto causa a Giuliani e hanno vinto dovrebbero aspettare 30 giorni per iniziare a cercare di rivendicare i suoi beni in altri Stati. Ma il giudice Beryl Howell del tribunale distrettuale di Washington, che ha supervisionato il processo di alto profilo la scorsa settimana, ha dato agli avvocati di Shaye Moss e Ruby Freeman la possibilità di tentare la riscossione mercoledì.

Come ha osservato Howell, Giuliani ha evitato di rivelare il suo valore rifiutandosi di consegnare le prove che aveva nel caso prima del processo, non ha mai riconosciuto i precedenti ordini del tribunale che gli imponevano di rimborsare alle donne la parcella dei suoi avvocati, ha ripetutamente affermato di essere al verde e che il verdetto lo avrebbe gravemente danneggiato, eppure ha avuto ancora un sostegno per aiutarlo negli ultimi mesi.

Il persistente rifiuto di Giuliani di rispondere alle richieste dei querelanti ha impedito a questi ultimi di verificare la veridicità delle asserite "difficoltà finanziarie" di Giuliani", ha scritto Howell nel parere di mercoledì. "Tali affermazioni sulle 'difficoltà finanziarie' di Giuliani - per quanto ripetute o diffuse pubblicamente e debitamente riportate dai media - sono difficili da far quadrare con il fatto che Giuliani si è dotato di un portavoce, che lo ha accompagnato quotidianamente al processo".

Secondo i documenti del tribunale, Moss e il team di Freeman hanno già identificato i beni che Giuliani possiede a New York e in Florida, come le proprietà in entrambi gli Stati. Il suo appartamento in coabitazione a New York è stato messo in vendita per oltre 6,1 milioni di dollari, e gli avvocati di Moss e Freeman hanno anche notato che ha un nuovo accordo per un programma in streaming di Newsmax che potrebbe indicare un certo reddito, oltre ad altre apparizioni nei media.

Questa storia è in corso e sarà aggiornata.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com